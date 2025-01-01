Сына Леры Кудрявцевой увезли на скорой в Новый год

Известная российская ведущая и актриса Лера Кудрявцева рассказала, что встреча Нового года в ее семье не обошлась без происшествий, сообщает Zakon.kz.

За пару дней до праздника 53-летняя телеведущая подвела итоги уходящего 2024-го и признала, что он был тяжелым.

"Начался с затопления квартиры... Затем порвала передний крест и перелом, операция", – вспомнила звезда. Кроме того, операцию провели ее дочери – шестилетней Маше.

В последний день 2024 года травму получил сын Леры, 34-летний Жан Ленюк. В своем Telegram-канале она показала кадры из машины скорой помощи и сообщила, что сын весьма неудачно покатался на сноуборде.

Фото: Telegram-канал Леры Кудрявцевой

"31 декабря. Сочи. Сын покатался на сноуборде. Это закончится когда-нибудь..." – в отчаянии написала теледива.

Ближе к полуночи Лера справилась с эмоциями.

"Ладно, выдыхаем! В любом случае благодарю 2024-й за все", – высказалась телеведущая в следующем посте.

Ранее Лера Кудрявцева в очередной раз похвасталась успехами своей единственной дочери Марии.