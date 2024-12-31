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Культура и шоу-бизнес

Новогоднее поздравление от Али Окапова тронуло Казнет

Новогоднее поздравление от Али Окапова умилило Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 12:19 Фото: Instagram/akerkeburkitbay
Казахстанский артист Али Окапов с супругой Акерке Буркитбай в преддверии главного праздника в году опубликовали новогоднее видеопоздравление. В кадре также можно увидеть их сына Зейна, сообщает Zakon.kz.

Совместный ролик сын Розы Рымбаевой и солистка группы Assyl разместили 31 декабря 2024 года на странице в Instagram.

В описании к нему идет поздравление.

Артисты уточнили, что Новый год – новые надежды и новые планы.

"Пусть этот год будет полон добрых перемен, счастливых встреч, радостных событий. Пусть Новый год принесет мир в сердце, счастье в каждую семью, мирную жизнь и много хорошего. С Новым годом!" – написали они.

В свою очередь комментаторы восхитились семьей и также оставили им ряд добрых пожеланий.

Ранее Окапов с супругой Буркитбай выехали в горы и устроили фотосессию. Вместе с музыкантами на камеру позировал их сын Зейн.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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