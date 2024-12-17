Семейная фотоссесия Али Окапова умилила Казнет

Казахстанский исполнитель Али Окапов с супругой Акерке Буркитбай выехали в горы и устроили фотосессию. Вместе с музыкантами на камеру позировал их сын Зейн, сообщает Zakon.kz.

Для антуража на съемку также "пригласили" хаски, которая добавила красочности кадрам.

Невестка Розы Рымбаевой кратко подписала серию фотографий: "Семья. Зейну уже год и 10 месяцев. Береги себя, сердце мое!"

После просмотра подписчики пожелали семье долголетия и здоровья. По всей видимости, кадры пришлись по душе комментаторам:

"Очень красивая пара. Воспитанные, без всяких выкрутасов. Мне эта парочка импонирует. Любим. Ценим. Уважаем".

Чего не скажешь о рекламной фотосессии поп-исполнительницы Мадины Садвакасовой. Под ее снимками подписчики заявляют об отписке.