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Культура и шоу-бизнес

Семейная фотоссесия Али Окапова умилила Казнет

Семейная фотоссесия Али Окапова умилила Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 11:03 Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский исполнитель Али Окапов с супругой Акерке Буркитбай выехали в горы и устроили фотосессию. Вместе с музыкантами на камеру позировал их сын Зейн, сообщает Zakon.kz.

Для антуража на съемку также "пригласили" хаски, которая добавила красочности кадрам.

Невестка Розы Рымбаевой кратко подписала серию фотографий: "Семья. Зейну уже год и 10 месяцев. Береги себя, сердце мое!"

После просмотра подписчики пожелали семье долголетия и здоровья. По всей видимости, кадры пришлись по душе комментаторам:

"Очень красивая пара. Воспитанные, без всяких выкрутасов. Мне эта парочка импонирует. Любим. Ценим. Уважаем".

Чего не скажешь о рекламной фотосессии поп-исполнительницы Мадины Садвакасовой. Под ее снимками подписчики заявляют об отписке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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