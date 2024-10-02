Али Окапов поделился важным событием

Казахстанский исполнитель Али Окапов разместил снимки семейной фотосессии. На кадрах он со своей супругой Акерке Буркитбай и сыном. Впрочем, артист рассказал, что у съемки был знаменательный повод, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации на странице в Instagram за 2 октября Окапов уточнил, что Акерке отмечает день рождения.

"Мы. Осень. С днем рождения, Акерке", – гласит краткое описание.

Супруга сына Розы Рымбаевой также не осталась в стороне и разместила свои любимые снимки, написав: "Вступаю в свой новый возраст".

Комментаторы осыпали семью комплиментами и оставили ряд теплых пожеланий. Кто-то даже обратил внимание, что Зейн становится все больше похожим на звездную бабушку – певицу Розу Рымбаеву.

Годом ранее Окапов с Буркитбай также радовали поклонников фотосессией.

Солистка группы "Асыл" Акерке Буркитбай и Али Окапов сыграли свадьбу в 2020 году. Через три года Окапов впервые показал сына публике.