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Али Окапов поделился важным событием

Али Окапов поделился важным событием, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 10:14 Фото: Instagram/akerkeburkitbay
Казахстанский исполнитель Али Окапов разместил снимки семейной фотосессии. На кадрах он со своей супругой Акерке Буркитбай и сыном. Впрочем, артист рассказал, что у съемки был знаменательный повод, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации на странице в Instagram за 2 октября Окапов уточнил, что Акерке отмечает день рождения.

"Мы. Осень. С днем рождения, Акерке", – гласит краткое описание.

Супруга сына Розы Рымбаевой также не осталась в стороне и разместила свои любимые снимки, написав: "Вступаю в свой новый возраст".

Комментаторы осыпали семью комплиментами и оставили ряд теплых пожеланий. Кто-то даже обратил внимание, что Зейн становится все больше похожим на звездную бабушку – певицу Розу Рымбаеву.

Годом ранее Окапов с Буркитбай также радовали поклонников фотосессией.

Солистка группы "Асыл" Акерке Буркитбай и Али Окапов сыграли свадьбу в 2020 году. Через три года Окапов впервые показал сына публике.

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Окапов Али Рымбаева Роза 2024 год День рождения Социальные сети Семья Казахстанский шоу-бизнес Любовь Фотографии
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