Культура и шоу-бизнес

"Вам еще нужна дочка": фанаты дали интересные советы Али Окапову после похода в горы

Али Окапов, артист, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 16:03 Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский артист Али Окапов опубликовал серию снимков семейной прогулки. Певец отправился в горы с женой Акерке Буркитбай и сыном Зейном, сообщает Zakon.kz.

Красочные фотографии сын Розы Рымбаевой разместил 13 января 2026 года на странице в Instagram.

"А что еще в этой жизни нужно?" – отмечает в подписи к публикации Окапов.

В кадре можно увидеть семью во время подъема на канатной дороге на Шымбулак.

Комментаторы отозвались на вопрос музыканта и пожелали счастья знаменитостям.

  • Как красиво, желаю вам семейного благополучия. Пусть вас мальчик растет вам на радость.
  • Искренне желаю вам всего наилучшего. Вам еще нужна дочка.
  • Красавчик.
  • Алматы в моем сердце.
  • Милашка.
  • Сын – копия папы.

Что нужно знать перед выходом в горы зимой: советы казахстанцам

В конце 2025 года Окапов опубликовал пост памяти, посвященный легендарному артисту Асанали Ашимову.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
