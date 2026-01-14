"Вам еще нужна дочка": фанаты дали интересные советы Али Окапову после похода в горы
Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский артист Али Окапов опубликовал серию снимков семейной прогулки. Певец отправился в горы с женой Акерке Буркитбай и сыном Зейном, сообщает Zakon.kz.
Красочные фотографии сын Розы Рымбаевой разместил 13 января 2026 года на странице в Instagram.
"А что еще в этой жизни нужно?" – отмечает в подписи к публикации Окапов.
В кадре можно увидеть семью во время подъема на канатной дороге на Шымбулак.
Комментаторы отозвались на вопрос музыканта и пожелали счастья знаменитостям.
- Как красиво, желаю вам семейного благополучия. Пусть вас мальчик растет вам на радость.
- Искренне желаю вам всего наилучшего. Вам еще нужна дочка.
- Красавчик.
- Алматы в моем сердце.
- Милашка.
- Сын – копия папы.
Материал по теме
Что нужно знать перед выходом в горы зимой: советы казахстанцам
В конце 2025 года Окапов опубликовал пост памяти, посвященный легендарному артисту Асанали Ашимову.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript