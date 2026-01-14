"Вам еще нужна дочка": фанаты дали интересные советы Али Окапову после похода в горы

Казахстанский артист Али Окапов опубликовал серию снимков семейной прогулки. Певец отправился в горы с женой Акерке Буркитбай и сыном Зейном, сообщает Zakon.kz.

Красочные фотографии сын Розы Рымбаевой разместил 13 января 2026 года на странице в Instagram.

"А что еще в этой жизни нужно?" – отмечает в подписи к публикации Окапов.

В кадре можно увидеть семью во время подъема на канатной дороге на Шымбулак.

Комментаторы отозвались на вопрос музыканта и пожелали счастья знаменитостям.

Как красиво, желаю вам семейного благополучия. Пусть вас мальчик растет вам на радость.

Искренне желаю вам всего наилучшего. Вам еще нужна дочка.

Красавчик.

Алматы в моем сердце.

Милашка.

Сын – копия папы.

В конце 2025 года Окапов опубликовал пост памяти, посвященный легендарному артисту Асанали Ашимову.