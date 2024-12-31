Популярная модель выпустила елочные игрушки со своим изображением

Ведущая российская модель Мария Миногарова выпустила коллекцию игрушек, напоминающие ее саму, сообщает Zakon.kz.

Со слов модели, помогла ей в этом – талантливая художница и по совместительству фотограф Женя Филатова.

"Исполнение, конечно, впечатляет!" – оценили в комментариях Instagram-подписчики Миногаровой.

Фото: Instagram/minogarova

Карьеру модели Миногарова начала в 2011 году. После успеха в Москве она работала на показах мод в Милане, но через несколько лет жизни на диете и изнурительной работы решила расстаться с миром моды. С тех пор известна как телеведущая. Особую популярность ей подарили проекты "Подиум" и "Орел и решка".

Фото: Instagram/minogarova

Под публикацией елочных игрушек на своей странице в Instagram, телеведущая радостно поделилась, что друзья активно подхватили новую коллекцию и теперь новогодние украшения будут на многих елках.

А вот Павел Воля в образе Новосельцева из "Служебного романа" огорчил поклонников.