Павел Воля в образе Новосельцева из "Служебного романа" огорчил поклонников

Советский двухсерийный художественный фильм "Служебный роман", вышедший на экраны в 1977 году, по-прежнему остается актуальным и востребованным. К примеру, ведущий Павел Воля с супругой Ляйсан Утяшевой использовали образы главных героев для съемок, сообщает Zakon.kz.

Воля перевоплотился в Анатолия Новосельцева, а Утяшева – в Людмилу Калугину. Супруги еще попытались сыграть, но их старания никто не оценил.

"Новосельцев и "Мымра". Вошли в образ" – уточнил Воля в описании к ролику.

Перебор с агрессией у Ляйсан. Людмила Прокофьевна была женственной.

Ну зачем портить советские фильмы.

Ляйсан зачем басом говорит? Людмила Прокофьевна женственная, не гром-баба.

Из Ляйсан актриса, как из меня балерина.

Откровенно плохо. Либо фильм не смотрели, либо актерское мастерство на — 100.

Не надо! Это не ваш стиль! Ребята, не надо.

Непопадание в образ, Павел похож на гангстера в этом костюме, а Ляйсан угрюмо как-то выглядит, больше похоже на пару, которая собралась грабить банк или кафе.

Кто не видел фильм, не поймет, а кто видел – понимает, что это совсем слабо.

Не похожи, пародия какая-то, очень неестественно, – пишут пользователи Сети.

Ранее сообщалось, что юморист Воля сыграл одну из ролей в новом фильме. Кинозрители смогут увидеть его 31 декабря 2024 года. Только из-за перевоплощения им непросто будет среди героев распознать своего кумира.