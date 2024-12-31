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Культура и шоу-бизнес

Павел Воля в образе Новосельцева из "Служебного романа" огорчил поклонников

Павел Воля в образе Новосельцева из &quot;Служебного романа&quot; огорчил поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 13:09 Фото: Instagram/pavelvolyaofficial
Советский двухсерийный художественный фильм "Служебный роман", вышедший на экраны в 1977 году, по-прежнему остается актуальным и востребованным. К примеру, ведущий Павел Воля с супругой Ляйсан Утяшевой использовали образы главных героев для съемок, сообщает Zakon.kz.

Воля перевоплотился в Анатолия Новосельцева, а Утяшева – в Людмилу Калугину. Супруги еще попытались сыграть, но их старания никто не оценил.

"Новосельцев и "Мымра". Вошли в образ" – уточнил Воля в описании к ролику.

  • Перебор с агрессией у Ляйсан. Людмила Прокофьевна была женственной.
  • Ну зачем портить советские фильмы.
  • Ляйсан зачем басом говорит? Людмила Прокофьевна женственная, не гром-баба.
  • Из Ляйсан актриса, как из меня балерина.
  • Откровенно плохо. Либо фильм не смотрели, либо актерское мастерство на — 100.
  • Не надо! Это не ваш стиль! Ребята, не надо.
  • Непопадание в образ, Павел похож на гангстера в этом костюме, а Ляйсан угрюмо как-то выглядит, больше похоже на пару, которая собралась грабить банк или кафе.
  • Кто не видел фильм, не поймет, а кто видел – понимает, что это совсем слабо.
  • Не похожи, пародия какая-то, очень неестественно, – пишут пользователи Сети.

Ранее сообщалось, что юморист Воля сыграл одну из ролей в новом фильме. Кинозрители смогут увидеть его 31 декабря 2024 года. Только из-за перевоплощения им непросто будет среди героев распознать своего кумира.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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