Павел Воля в образе Новосельцева из "Служебного романа" огорчил поклонников
Фото: Instagram/pavelvolyaofficial
Советский двухсерийный художественный фильм "Служебный роман", вышедший на экраны в 1977 году, по-прежнему остается актуальным и востребованным. К примеру, ведущий Павел Воля с супругой Ляйсан Утяшевой использовали образы главных героев для съемок, сообщает Zakon.kz.
Воля перевоплотился в Анатолия Новосельцева, а Утяшева – в Людмилу Калугину. Супруги еще попытались сыграть, но их старания никто не оценил.
"Новосельцев и "Мымра". Вошли в образ" – уточнил Воля в описании к ролику.
- Перебор с агрессией у Ляйсан. Людмила Прокофьевна была женственной.
- Ну зачем портить советские фильмы.
- Ляйсан зачем басом говорит? Людмила Прокофьевна женственная, не гром-баба.
- Из Ляйсан актриса, как из меня балерина.
- Откровенно плохо. Либо фильм не смотрели, либо актерское мастерство на — 100.
- Не надо! Это не ваш стиль! Ребята, не надо.
- Непопадание в образ, Павел похож на гангстера в этом костюме, а Ляйсан угрюмо как-то выглядит, больше похоже на пару, которая собралась грабить банк или кафе.
- Кто не видел фильм, не поймет, а кто видел – понимает, что это совсем слабо.
- Не похожи, пародия какая-то, очень неестественно, – пишут пользователи Сети.
Ранее сообщалось, что юморист Воля сыграл одну из ролей в новом фильме. Кинозрители смогут увидеть его 31 декабря 2024 года. Только из-за перевоплощения им непросто будет среди героев распознать своего кумира.
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