Ида Галич показала, как 4-летний сын отреагировал на ее беременность

Блогерша и телеведущая Ида Галич показала, как ее четырехлетний сын отреагировал на ее беременность. Звезда опубликовала видео в своих соцсетях, сообщает Zakon.kz.

На кадрах Леон спрашивает у мамы, действительно ли она ждет ребенка, или просто съела много еды. Также в процессе разговора с сыном Ида сообщила ему и поклонникам, что роды запланированы на август.

"Многие спрашивали, как отреагировал Лео. Наш мальчик сам все понял один из первых, я думала, этот разговор состоится намного позже. Здорово, что телефон был под рукой и я успела записать. Такой взрослый мой сын. Боже", – подписала ролик Ида Галич.

Слухи о том, что телезвезда беременна второй раз, появились 27 января 2025 года. Галич выложила видео, где позировала в черном "голом" макси-платье. В ролике знаменитость положила руку на живот. 29 января 2025 года блогерша подтвердила информацию о том, что ждет ребенка.

2 января 2025 года Ида Галич официально объявила, что собирается выйти замуж. Предложение ей сделал бизнесмен Олег Ледвич.