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Культура и шоу-бизнес

Ида Галич раскрыла, как ей удалось сильно похудеть

Ида Галич раскрыла, как ей удалось сильно похудеть, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 23:35 Фото: Instagram/galichida
Российский блогер и телеведущая Ида Галич опубликовала откровенные снимки и поделилась секретами своего преображения, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram 34-летняя звезда показала фото, сделанное до начала похудения, где она позирует в нижнем белье.

Галич рассказала, что процесс изменений начался в 2022 году. Она пересмотрела свой режим питания, отказалась от алкоголя, начала ежедневно проходить по 10 тысяч шагов, активно заниматься спортом и уделять внимание своему здоровью, регулярно консультируясь с врачами.

Кроме того, Ида заинтересовалась нутрициологией, изучая основы правильного питания.

"Я начала искать свой стиль и прорабатывать ДНК образа вместе со стилистом. Работаю над разумом, мышлением и телом. Самое важное — я делаю это каждый день", — поделилась ведущая.

Галич подчеркнула, что ее изменения — это результат упорной работы и системного подхода к своему телу и внутреннему состоянию.

Ранее Ида Галич показала подросшего сына. 

Айсулу Омарова
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