Ида Галич раскрыла, как ей удалось сильно похудеть
Фото: Instagram/galichida
Российский блогер и телеведущая Ида Галич опубликовала откровенные снимки и поделилась секретами своего преображения, сообщает Zakon.kz.
На своей странице в Instagram 34-летняя звезда показала фото, сделанное до начала похудения, где она позирует в нижнем белье.
Галич рассказала, что процесс изменений начался в 2022 году. Она пересмотрела свой режим питания, отказалась от алкоголя, начала ежедневно проходить по 10 тысяч шагов, активно заниматься спортом и уделять внимание своему здоровью, регулярно консультируясь с врачами.
Кроме того, Ида заинтересовалась нутрициологией, изучая основы правильного питания.
"Я начала искать свой стиль и прорабатывать ДНК образа вместе со стилистом. Работаю над разумом, мышлением и телом. Самое важное — я делаю это каждый день", — поделилась ведущая.
Галич подчеркнула, что ее изменения — это результат упорной работы и системного подхода к своему телу и внутреннему состоянию.
Ранее Ида Галич показала подросшего сына.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript