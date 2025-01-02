Определилась дата цифрового релиза "Соник 3 в кино"
Фото: comicbook
Цифровой релиз фильма получил дату выхода, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным портала DVDs Release Dates, на онлайн-площадках фильм появится 21 января 2025 года. Это всего через месяц после старта кинотеатрального проката. Сначала проект будет доступен для покупки и аренды, а позже будет добавлен в подписку сервиса Paramount+.
На данный момент третья часть блокбастера собрала в мире более 210 млн. долларов.
А футболист Исаги из аниме Blue Lock недавно стал участником неоднозначной свадебной церемонии в Японии.
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