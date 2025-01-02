#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
525.11
546.74
4.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
525.11
546.74
4.88
Культура и шоу-бизнес

Определилась дата цифрового релиза "Соник 3 в кино"

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 02:12 Фото: comicbook
Цифровой релиз фильма получил дату выхода, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным портала DVDs Release Dates, на онлайн-площадках фильм появится 21 января 2025 года. Это всего через месяц после старта кинотеатрального проката. Сначала проект будет доступен для покупки и аренды, а позже будет добавлен в подписку сервиса Paramount+.

На данный момент третья часть блокбастера собрала в мире более 210 млн. долларов.

А футболист Исаги из аниме Blue Lock недавно стал участником неоднозначной свадебной церемонии в Японии.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Алсу показала подросших детей и поразмышляла о счастье
Культура и шоу-бизнес
03:00, 03 января 2025
Алсу показала подросших детей и поразмышляла о счастье
Ида Галич выходит замуж
Культура и шоу-бизнес
15:18, 02 января 2025
Ида Галич выходит замуж
Самые популярные казахстанские актрисы и блогеры 2024 года
Культура и шоу-бизнес
15:03, 02 января 2025
Самые популярные казахстанские актрисы и блогеры 2024 года
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: