Определилась дата цифрового релиза "Соник 3 в кино"

Цифровой релиз фильма получил дату выхода, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным портала DVDs Release Dates, на онлайн-площадках фильм появится 21 января 2025 года. Это всего через месяц после старта кинотеатрального проката. Сначала проект будет доступен для покупки и аренды, а позже будет добавлен в подписку сервиса Paramount+.

На данный момент третья часть блокбастера собрала в мире более 210 млн. долларов.

А футболист Исаги из аниме Blue Lock недавно стал участником неоднозначной свадебной церемонии в Японии.