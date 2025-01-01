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Культура и шоу-бизнес

Японка "вышла замуж" за вымышленного футболиста

Япония, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 07:19 Фото: bluelock
Жительница Японии рассказала о своем неоднозначном бракосочетании, сообщает Zakon.kz.

В целом, замужество дело хорошее, но в случае с японкой есть нюанс. Дело в том, что девушка сыграла свадьбу с Исаги из аниме Blue Lock. Как и полагается, они "провели" полноценную церемонию с гостями, цветами и фотосессией. Как оказалось, аккаунт девушки в TikTok полностью посвящен их отношениям с футболистом Исаги.

@kintsuba_41 2024/12/24 覚えようとしなくても、 おぼわるよ。 #推しと結婚 ♬ コフレ — Sori Sawada

По реальному сюжету аниме, Исаги – это старшеклассник и член футбольного клуба. Талантливый нападающий, команда которого не прошла на чемпионат старших классов. Все потому, что он не попытался забить, а сделал передачу, которая в итоге не стала голевой.

"Исаги – поклонник французского футболиста Ноэля Ноа. Мечтает попасть в Японскую сборную и выиграть Чемпионат мира", – говорится в описании к аниме Blue Lock.
Япония, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 07:19

Фото: bluelock

Если говорить о реальных людях, то шахматисты Ян Непомнящий и Магнус Карлсен победили на чемпионате мира по блицу, а Настя Ивлеева показала совместное фото с новым мужем.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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