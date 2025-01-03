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Культура и шоу-бизнес

Алсу и Батрутдинов спели кавер песни "Ирины Кайратовны"

Песня, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 17:14 Фото: ТНТ
В новогоднем шоу на канале ТНТ певица и резидент Comedy Club показали пародию на "Иронию судьбы" под трек "Айдахар", сообщает Zakon.kz.

Накануне известная певица Алсу на своей странице в Instagram опубликовала видео с выступления в шоу Comedy Club с Тимуром Батрутдиновым. Ролик был подписан так: "Лукашин и Наденька 2025". Сцена артистов была разыграна по мотивам фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" Алсу предстала перед зрителями в образе блондинки Нади, а Батрутдинов – в образе Жени Лукашина.

Во время выступления артисты исполнили переделанную версию песни группы "Ирина Кайратовна". В песне "Айдахар" есть такая фраза: "Открываю двери без ключа".

В комментариях подписчики певицы разделились во мнениях по поводу этого выступления.

"Слава богу, она развелась. Оказывается, она веселая и обалденная", – откликнулся поклонник.

Несмотря на то, что многим выступление понравилось, нашлись и те, кто не оценил подобное перевоплощение.

"С таким талантом подписываться на это недоразумение", – прокомментировал другой пользователь.

В новогоднюю ночь Алсу показала подросших детей и поразмышляла о счастье, а дуэт Григория Лепса и Гарика Харламова обыграл в не менее знаменитой песне  разницу в возрасте со своими возлюбленными.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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