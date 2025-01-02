Алсу показала подросших детей и поразмышляла о счастье
Фото: Instagram/alsou_a
1 января певица показала своих наследников и объяснила свое понимание счастья, сообщает Zakon.kz.
Новый год певица встретила в компании своих детей. На фоне праздничной елки она показала 18-летнюю Сафину, 16-летнюю Микеллу и восьмилетнего Рафаэля.
Исполнительница хита "Зимний сон" рассказала, какие уроки вынесла из 2024 года.
"Оказывается, я сильная и могу почти все. Оказывается, смысл жизни в том, чтобы быть счастливой", – написала под снимком звезда.
Алсу отметила, что счастье заключается:
- в здоровье близких людей;
- в любви;
- в желании созидать и делать добрые дела.
Она пожелала поклонникам ощутить свет внутри себя, чтобы почувствовать счастье.
"Всем счастья, здоровья и добра в 2025 году и всегда! С Новым годом!" – обратилась к подписчикам певица.
Ксения Собчак также поделилась, чем залечивала душевные раны в 2024 году.
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