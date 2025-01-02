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Культура и шоу-бизнес

Алсу показала подросших детей и поразмышляла о счастье

Алсу, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 03:00 Фото: Instagram/alsou_a
1 января певица показала своих наследников и объяснила свое понимание счастья, сообщает Zakon.kz.

Новый год певица встретила в компании своих детей. На фоне праздничной елки она показала 18-летнюю Сафину, 16-летнюю Микеллу и восьмилетнего Рафаэля.

Исполнительница хита "Зимний сон" рассказала, какие уроки вынесла из 2024 года.

"Оказывается, я сильная и могу почти все. Оказывается, смысл жизни в том, чтобы быть счастливой", – написала под снимком звезда.

Алсу отметила, что счастье заключается:

  • в здоровье близких людей;
  • в любви;
  • в желании созидать и делать добрые дела.

Она пожелала поклонникам ощутить свет внутри себя, чтобы почувствовать счастье.

"Всем счастья, здоровья и добра в 2025 году и всегда! С Новым годом!" – обратилась к подписчикам певица.

Ксения Собчак также поделилась, чем залечивала душевные раны в 2024 году.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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