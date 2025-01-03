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Культура и шоу-бизнес

Лепс спел о своей разнице в возрасте с возлюбленной Авророй и ее мамой

Песня, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 06:56 Фото: Instagram/gvleps
Певец выступил в новогоднем выпуске шоу Comedy Club с песней, в которой воспел свой роман с молодой Авророй Кибой, сообщает Zakon.kz.

Дуэт ему составил резидент шоу Comedy Club Гарик Харламов. В песне Григорий Лепс признался в шутку, что стал носить худи и наклеивать патчи под глаза из-за романа с 18-летней девушкой. Из-за этого он якобы наизусть выучил песни популярного среди молодежи рэпера Macan и научился скачивать аниме.

"Вместо рюмки на столе раф со вкусом крем-брюле и цветастые носки покупаю. Есть в тиктоке теперь я, просто девочка моя даже больше, чем твоя молодая", – обращаясь к Харламову спел Лепс.

Продолжая тему возраста, Лепс в песне упомянул и то, что мама Авроры младше его самого. Видеозапись совместного исполнения кавер-версии песни Ефрема Амирамова "Молодая" артисты опубликовали на своих страницах в Instagram.

1 января певица Алсу показала своих подросших детей и объяснила свое понимание счастья.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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