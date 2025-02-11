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Культура и шоу-бизнес

Тимур Батрутдинов провел с мамой праздничную фотосессию

Фотосессия, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 04:54 Фото: Instagram//timurbatrutdinov
Главный холостяк российского шоу-бизнеса и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов и его мама приняли участие в праздничной фотосессии, сообщает Zakon.kz.

Семейное мероприятие посвятили 47-летию шоумена. 11 февраля именинник обратился к маме с добрыми словами.

"Сегодня день моего рождения, и я хочу поблагодарить за этот день самую важную женщину в моей жизни! Мамуль, ты моя главная удача в жизни! Счастье быть твоим сыном! Спасибо вашей с папой любви, благодаря которой я появился на свет", – написал Батрутдинов на своей странице в Instagram.

Юморист обнародовал забавные кадры с мамой, сделанные 46 лет назад. А на днях они решили их повторить. Шоумен постарался воссоздать свои детские эмоции.

"С тех пор ничего не изменилось – ты такая же красивая мама, я такой же несмышленый сын. И так будет всегда. Пользуясь случаем, низко кланяюсь всем мамам за ваш подвиг материнства", – высказался именинник.

Также семейными снимками поделилась молодая жена 64-летнего Константина Эрнста.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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