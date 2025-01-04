Дочь Анастасии Заворотнюк впервые встретила Новый год без мамы

Младшая дочь Анастасии Заворотнюк впервые встречает Новый год без мамы. В преддверии праздника Милу увидели в компании папы Петра Чернышева, сообщает Zakon.kz.

После смерти Анастасии Заворотнюк ее супруг продолжает участие в ледовых шоу. Задействован спортсмен и в новой постановке Татьяны Навки "Щелкунчик", премьера которой 22 декабря состоялась в Москве. Фигуристу досталась главная роль.

На премьере появилась и наследница Петра – шестилетняя Мила. Совместное фото с младшей дочерью Заворотнюк в своих соцсетях опубликовала сестра Татьяны Навки – Наталья. На снимке девочка держит в руках огромный, доверху набитый подарками мешок, и мило прижимается к папе.

Фото: Instagram/navkanatalia

Петр Чернышев старается не афишировать жизнь дочери. Лишь несколько раз журналисты замечали девочку вместе с папой на кладбище у могилы мамы. Также Мила периодически мелькает в соцсетях своей старшей сестры Анны Заворотнюк, которая трепетно относится к малышке.

Анастасию Заворотнюк близкие и родные проводили в последний путь 1 июня. Звезду похоронили на Троекуровском кладбище. Тогда Чернышев кратко прокомментировал уход жены и благодарил всех, кто поддерживал его во время ее болезни. Перед Новым годом семья известной российской актрисы поделилась архивными кадрами со звездой сериала "Моя прекрасная няня".