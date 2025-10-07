Пётр Чернышёв и дети Анастасии Заворотнюк встретились в особом месте

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна порадовала подписчиков редкими семейными кадрами, на которых можно было увидеть радостного Петра Чернышёва, ее сестренку Милу и брата Майкла, сообщает Zakon.kz.

Семья покойной актрисы в теплом семейном кругу провела время на выходных. По словам Анны, они посетили прекрасное место, где почувствовали себя детьми.

Фото: Instagram/anna_zavorotnyuk

"Съездили в парк аттракционов, и это было просто вау! Я даже не знала, что у нас есть настолько крутые парки. Все красивое, светится, шумит, кругом радость, сахарная вата, детский визг и взрослые, которые забыли, что им за 30", – поделилась с подписчиками блогер.

Фото: Instagram/anna_zavorotnyuk

Ранее ходили слухи, что Анна не ладит с Петром, но, судя по последним снимкам, это не имеет ничего общего с действительностью. Анна Заворотнюк с любовью относится к людям, которые были дороги ее маме.

