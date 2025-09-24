"Спасибо, что выбрала меня!": Сергей Лазарев показал кадры с важного семейного праздника
В первом посте бывший участник некогда популярной группы "Smash!!" собрал из архивных снимков с именинницей видео, под которым написал:
"Мое голубоглазое чудо! Моя ни на кого не похожая девочка! Анюта! Доченька! С днем рождения! С 7-летием, космическая моя! Спасибо, что выбрала меня! Я тебя очень-очень люблю! Всегда оставайся собой! "От первых криков и до титров рядом я…"
А уже накануне, 23 сентября, Лазарев показал, как и с кем отметил день рождения единственной дочери.
"Всей семьей отметили 7-летие Анюты! Моя звездочка, будь счастлива! Пусть жизнь будет сладкой, как этот торт, сластена моя", – трогательно обратился к дочери Сергей.
Под постами отметились не только поклонники Лазарева, но и его коллеги по цеху, в том числе композитор Игорь Крутой, телеведущая Лера Кудрявцева, певицы Валерия, Алсу, Зара, Катя Лель, Наталья Подольская, Ани Лорак, Юлия Савичева, а также король эстрады Филипп Киркоров и исполнитель Стас Пьеха. Они пожелали дочери Сергея счастья, здоровья и много радости:
- "Красавицу Анютку с ДР".
- "Куколка, с днем рождения!"
- "С днем рождения малышку".
- "Анюточку с днем рождения!"
- "С днем рождения невероятную дочурку!"
- "Вселенского счастья доченьке и добра, Серёжа!"
- "С днем рождения принцессы! Счастья и здоровья".
- "С днем рождения твоей принцессы, дорогой Серёжа".
- "Поздравляю доченьку с днем рождения! Желаю много радости, любви, тепла".
- "Необыкновенная девочка. Пусть огонек в ее глазках и сердце никогда не угасает".
- "Поздравляем нашу девочку любимую! Счастливый папочка! С рождением принцессы!"
- "С днем рождения малышку! Какая она взрослая, осознанная! Красавица! Счастья и здоровья!"
- "С днем рождения чудесную голубоглазую Анечку! С таким папой она точно будет самая счастливая!"
- "Серёня, прекрасные! Анюта – чудесная девочка! Счастья всей семье Лазаревых! Ты суперпапа! Мастер спорта по воспитанию".
- "Какая она у тебя прекрасная девочка, какие вы все прекрасные, классные и самые лучшие! Счастья вам и всего самого наилучшего! Берегите друг друга".
- "Сладкая, невозможно! Поздравляю, папуля, день рождения деток – праздник родителей, прежде всего. Пусть будет очень счастливой, но с таким папой у нее по-другому и быть не может".
