"Спасибо, что выбрала меня!": Сергей Лазарев показал кадры с важного семейного праздника

23 сентября 2025 года в семье известного российского певца, актера и телеведущего Сергея Лазарева отметили важный праздник – день рождения дочери Анны, которой исполнилось 7 лет. Этому событию 42-летний артист посвятил две публикации в своем Instagram, сообщает Zakon.kz.

В первом посте бывший участник некогда популярной группы "Smash!!" собрал из архивных снимков с именинницей видео, под которым написал:

"Мое голубоглазое чудо! Моя ни на кого не похожая девочка! Анюта! Доченька! С днем рождения! С 7-летием, космическая моя! Спасибо, что выбрала меня! Я тебя очень-очень люблю! Всегда оставайся собой! "От первых криков и до титров рядом я…"

А уже накануне, 23 сентября, Лазарев показал, как и с кем отметил день рождения единственной дочери.

"Всей семьей отметили 7-летие Анюты! Моя звездочка, будь счастлива! Пусть жизнь будет сладкой, как этот торт, сластена моя", – трогательно обратился к дочери Сергей.

Под постами отметились не только поклонники Лазарева, но и его коллеги по цеху, в том числе композитор Игорь Крутой, телеведущая Лера Кудрявцева, певицы Валерия, Алсу, Зара, Катя Лель, Наталья Подольская, Ани Лорак, Юлия Савичева, а также король эстрады Филипп Киркоров и исполнитель Стас Пьеха. Они пожелали дочери Сергея счастья, здоровья и много радости:

"Красавицу Анютку с ДР".

"Куколка, с днем рождения!"

"С днем рождения малышку".

"Анюточку с днем рождения!"

"С днем рождения невероятную дочурку!"

"Вселенского счастья доченьке и добра, Серёжа!"

"С днем рождения принцессы! Счастья и здоровья".

"С днем рождения твоей принцессы, дорогой Серёжа".

"Поздравляю доченьку с днем рождения! Желаю много радости, любви, тепла".

"Необыкновенная девочка. Пусть огонек в ее глазках и сердце никогда не угасает".

"Поздравляем нашу девочку любимую! Счастливый папочка! С рождением принцессы!"

"С днем рождения малышку! Какая она взрослая, осознанная! Красавица! Счастья и здоровья!"

"С днем рождения чудесную голубоглазую Анечку! С таким папой она точно будет самая счастливая!"

"Серёня, прекрасные! Анюта – чудесная девочка! Счастья всей семье Лазаревых! Ты суперпапа! Мастер спорта по воспитанию".

"Какая она у тебя прекрасная девочка, какие вы все прекрасные, классные и самые лучшие! Счастья вам и всего самого наилучшего! Берегите друг друга".

"Сладкая, невозможно! Поздравляю, папуля, день рождения деток – праздник родителей, прежде всего. Пусть будет очень счастливой, но с таким папой у нее по-другому и быть не может".

1 сентября 2025 года Сергей Лазарев отвел в школу своих детей, рожденных с помощью суррогатного материнства. Подробности – по ссылке.