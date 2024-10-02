Сергей Лазарев рассказал о новом увлечении дочки

Российский певец поделился с подписчиками новым увлечением своей дочери, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что шестилетняя Анна уже пристрастилась к искусству макияжа.

"Решила накраситься сама. Моя удивительная девочка", – восторженно отозвался певец на своей странице в Instagram о первых навыках единственной дочери.

"Кажется перед нанесением макияжа девочка увидела фото Волочковой", – не сдержались в комментариях хейтеры.

Вообще звезды шоу-бизнеса частенько вписывают в личный Instagram контент именно своих детей. Вот и Мария Погребняк рассказала о переживаниях, связанных с изоляцией от новорожденного ребенка.