Сергей Лазарев рассказал о новом увлечении дочки
Фото: Instagram/lazarevsergey
Российский певец поделился с подписчиками новым увлечением своей дочери, сообщает Zakon.kz.
Оказалось, что шестилетняя Анна уже пристрастилась к искусству макияжа.
"Решила накраситься сама. Моя удивительная девочка", – восторженно отозвался певец на своей странице в Instagram о первых навыках единственной дочери.
"Кажется перед нанесением макияжа девочка увидела фото Волочковой", – не сдержались в комментариях хейтеры.
Вообще звезды шоу-бизнеса частенько вписывают в личный Instagram контент именно своих детей. Вот и Мария Погребняк рассказала о переживаниях, связанных с изоляцией от новорожденного ребенка.
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