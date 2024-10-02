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Сергей Лазарев рассказал о новом увлечении дочки

Семья, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 03:44 Фото: Instagram/lazarevsergey
Российский певец поделился с подписчиками новым увлечением своей дочери, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что шестилетняя Анна уже пристрастилась к искусству макияжа.

"Решила накраситься сама. Моя удивительная девочка", – восторженно отозвался певец на своей странице в Instagram о первых навыках единственной дочери.
"Кажется перед нанесением макияжа девочка увидела фото Волочковой", – не сдержались в комментариях хейтеры.

Вообще звезды шоу-бизнеса частенько вписывают в личный Instagram контент именно своих детей. Вот и Мария Погребняк рассказала о переживаниях, связанных с изоляцией от новорожденного ребенка.

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