Ушла из жизни звезда фильмов "Табор уходит в небо" и "Кармелита"

На 83-м году жизни скончалась народная артистка России Екатерина Жемчужная, сообщает Zakon.kz.

Новостью об утрате поделился цыганский театр "Ромэн".

"Юную Катю в театр "Ромэн" пригласил главный режиссер Семен Баркан, в 1964-м году очень красивая и необыкновенно талантливая молодая выпускница школы-студии при театре "Ромэн" Екатерина Жемчужная была принята в труппу. Сыгранные ею роли сразу показали большие творческие возможности артистки, проявили ее яркое вокальное дарование. Екатерина Андреевна – актриса, для которой не существовало амплуа: она с легкостью создавала и глубоко драматические, и острохарактерные образы, но и в том, и в другом случае была одинаково убедительна и обаятельна", – сообщили в театре.

И добавили, что жизненный путь Екатерины Андреевны – пример удивительной преданности и настоящей любви к искусству. Сыграв множество ролей на сцене театра и в кино, получив высокие правительственные награды и звания, она оставалась добросердечным, сопереживающим, внимательным другом и невероятно красивой женщиной, которой хотелось подражать.

На счету артистки более 20 киноролей: "Вечный зов", "Карнавал", "Цыганское счастье", "Чардаш Монти", "Цыганка Аза" и многие другие.

20 июня в возрасте 82 лет умер британский актер Майкл Бирн, известный по фильмам "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1", "Храброе сердце" и "Индиана Джонс и последний крестовый поход".