#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+20°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+20°
$
485.95
565.74
6.83
Культура и шоу-бизнес

Ушла из жизни звезда фильмов "Табор уходит в небо" и "Кармелита"

Российская актриса , фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 13:55 Фото: Instagram/teatr_romen_
На 83-м году жизни скончалась народная артистка России Екатерина Жемчужная, сообщает Zakon.kz.

Новостью об утрате поделился цыганский театр "Ромэн".

"Юную Катю в театр "Ромэн" пригласил главный режиссер Семен Баркан, в 1964-м году очень красивая и необыкновенно талантливая молодая выпускница школы-студии при театре "Ромэн" Екатерина Жемчужная была принята в труппу. Сыгранные ею роли сразу показали большие творческие возможности артистки, проявили ее яркое вокальное дарование. Екатерина Андреевна – актриса, для которой не существовало амплуа: она с легкостью создавала и глубоко драматические, и острохарактерные образы, но и в том, и в другом случае была одинаково убедительна и обаятельна", – сообщили в театре.

И добавили, что жизненный путь Екатерины Андреевны – пример удивительной преданности и настоящей любви к искусству. Сыграв множество ролей на сцене театра и в кино, получив высокие правительственные награды и звания, она оставалась добросердечным, сопереживающим, внимательным другом и невероятно красивой женщиной, которой хотелось подражать.

На счету артистки более 20 киноролей: "Вечный зов", "Карнавал", "Цыганское счастье", "Чардаш Монти", "Цыганка Аза" и многие другие.

20 июня в возрасте 82 лет умер британский актер Майкл Бирн, известный по фильмам "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1", "Храброе сердце" и "Индиана Джонс и последний крестовый поход".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
актриса, Россия
13:54, 21 июня 2025
Скончалась звезда "Иронии судьбы" Валентина Талызина
Советская и российская актриса
19:13, 10 июня 2026
Ушла из жизни советская и российская актриса Людмила Чурсина
умерла Бритт Эллкрофт
11:35, 04 января 2025
Ушла из жизни создательница мультсериала "Томас и его друзья" Бритт Эллкрофт
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Мейирим Нурсултанов
13:45, Сегодня
"Наследник Головкина" Нурсултанов может провести долгожданный титульный бой в августе
Светлана Макеева
13:07, Сегодня
Управление спорта Алматы объяснило, почему Макеева не получила приз за "золото" Параазиады
Сунгар Сейдахмет
12:34, Сегодня
Казахстанские "вольники" Сейдахмет и Дурсунов вышли в финал чемпионата Азии по молодёжи
Вольная борьба
12:07, Сегодня
Кыргыз Исаков разгромил казаха Орынбасара и не позволил ему выйти в финал чемпионата Азии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: