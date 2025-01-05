#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
525.11
546.74
4.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
525.11
546.74
4.88
Культура и шоу-бизнес

Зимняя фотосессия Ерке Есмахан приятно удивила фанатов

Зимняя фотосессия Ерке Есмахан приятно удивила фанатов, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 10:17 Фото: Instagram/erke_esmahan
Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан после Нового года решила порадовать армию поклонников и поделилась кадрами зимней фотосессии с семьей, сообщает Zakon.kz.

В описании к атмосферным кадрам 40-летняя актриса также оставила поздравление.

"Поздравляем с 2025 годом. Желаем каждому из вас здоровья, счастья, богатства и любви. Пусть наша страна будет безопасной, наша земля будет мирной, а наш народ живет в мире. Пусть все ваши мечты сбудутся". Ерке Есмахан

Комментаторы не смогли пройти мимо и отметили, что фотосессия удалась. Также они в ответ написали ряд теплых пожеланий.

Стоит отметить, что в конце 2024 года Есмахан поделилась с фанатами радостной новостью. Как оказалось, что в звездной семье ожидается пополнение. Для исполнительницы хита "Қайда?" и ее молодого супруга Raim это будет второй совместный ребенок.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Певица Валерия показала свою самую большую любовь
Культура и шоу-бизнес
10:05, Сегодня
Певица Валерия показала свою самую большую любовь
Умер прототип мультяшного Осла из "Шрека"
Культура и шоу-бизнес
09:52, Сегодня
Умер прототип мультяшного Осла из "Шрека"
Человек-паук Том Холланд пообещал уйти из кино после рождения ребенка
Культура и шоу-бизнес
08:38, Сегодня
Человек-паук Том Холланд пообещал уйти из кино после рождения ребенка
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: