Зимняя фотосессия Ерке Есмахан приятно удивила фанатов

Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан после Нового года решила порадовать армию поклонников и поделилась кадрами зимней фотосессии с семьей, сообщает Zakon.kz.

В описании к атмосферным кадрам 40-летняя актриса также оставила поздравление.

"Поздравляем с 2025 годом. Желаем каждому из вас здоровья, счастья, богатства и любви. Пусть наша страна будет безопасной, наша земля будет мирной, а наш народ живет в мире. Пусть все ваши мечты сбудутся". Ерке Есмахан

Комментаторы не смогли пройти мимо и отметили, что фотосессия удалась. Также они в ответ написали ряд теплых пожеланий.

Стоит отметить, что в конце 2024 года Есмахан поделилась с фанатами радостной новостью. Как оказалось, что в звездной семье ожидается пополнение. Для исполнительницы хита "Қайда?" и ее молодого супруга Raim это будет второй совместный ребенок.