Зимняя фотосессия Ерке Есмахан приятно удивила фанатов
Фото: Instagram/erke_esmahan
Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан после Нового года решила порадовать армию поклонников и поделилась кадрами зимней фотосессии с семьей, сообщает Zakon.kz.
В описании к атмосферным кадрам 40-летняя актриса также оставила поздравление.
"Поздравляем с 2025 годом. Желаем каждому из вас здоровья, счастья, богатства и любви. Пусть наша страна будет безопасной, наша земля будет мирной, а наш народ живет в мире. Пусть все ваши мечты сбудутся". Ерке Есмахан
Комментаторы не смогли пройти мимо и отметили, что фотосессия удалась. Также они в ответ написали ряд теплых пожеланий.
Стоит отметить, что в конце 2024 года Есмахан поделилась с фанатами радостной новостью. Как оказалось, что в звездной семье ожидается пополнение. Для исполнительницы хита "Қайда?" и ее молодого супруга Raim это будет второй совместный ребенок.
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