Ерке Есмахан растрогала Казнет семейными фото
Фото: instagram/erke_esmahan
Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан показала поклонникам снимки со своей семьей, сообщает Zakon.kz
Певица поделилась фото в своем Instagram. Кадры с семьей быстро разлетелись по соцсетям и собрали тысячи лайков.
Поклонники отметили искренность и уют, которые исходят от фотографий, и завалили певицу комментариями с благодарностями и пожеланиями счастья. Многих особенно тронуло, насколько гармонично и радостно выглядит семья Ерке и музыканта Райма.
Новые фото моментально стали обсуждаемой темой в казнете, а подписчики признались, что такие моменты делают артиста и поклонников ближе друг к другу и поднимают настроение.
Ранее мы писали, что Димаш Кудайберген лично поддержал Мухтара Шаханова.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript