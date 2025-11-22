Ерке Есмахан растрогала Казнет семейными фото

Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан показала поклонникам снимки со своей семьей, сообщает Zakon.kz

Певица поделилась фото в своем Instagram. Кадры с семьей быстро разлетелись по соцсетям и собрали тысячи лайков.

Поклонники отметили искренность и уют, которые исходят от фотографий, и завалили певицу комментариями с благодарностями и пожеланиями счастья. Многих особенно тронуло, насколько гармонично и радостно выглядит семья Ерке и музыканта Райма.

Новые фото моментально стали обсуждаемой темой в казнете, а подписчики признались, что такие моменты делают артиста и поклонников ближе друг к другу и поднимают настроение.

