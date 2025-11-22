#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Культура и шоу-бизнес

Ерке Есмахан растрогала Казнет семейными фото

Ерке Есмахан и ее семья, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2025 16:28 Фото: instagram/erke_esmahan
Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан показала поклонникам снимки со своей семьей, сообщает Zakon.kz

Певица поделилась фото в своем Instagram. Кадры с семьей быстро разлетелись по соцсетям и собрали тысячи лайков.

Поклонники отметили искренность и уют, которые исходят от фотографий, и завалили певицу комментариями с благодарностями и пожеланиями счастья. Многих особенно тронуло, насколько гармонично и радостно выглядит семья Ерке и музыканта Райма. 

Новые фото моментально стали обсуждаемой темой в казнете, а подписчики признались, что такие моменты делают артиста и поклонников ближе друг к другу и поднимают настроение.

Ранее мы писали, что Димаш Кудайберген лично поддержал Мухтара Шаханова.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Асель Аукешева
Читайте также
Ерке Есмахан показала семейное счастье: новорожденный сын и муж RaiM на фото
09:44, 16 июля 2025
Ерке Есмахан показала семейное счастье: новорожденный сын и муж RaiM на фото
Ерке Есмахан показала округлившийся живот
21:01, 26 августа 2023
Ерке Есмахан показала округлившийся живот
Ерке Есмахан поделилась радостной новостью
22:41, 27 октября 2024
Ерке Есмахан поделилась радостной новостью
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: