Отдых молодой жены Игоря Николаева спровоцировал новые слухи

Российская певица Юлия Проскурякова уже 15 лет является супругой именитого композитора Игоря Николаева. Союз артистов с разницей в возрасте на постоянной основе подвергается критике и обсуждению со стороны общественности, сообщает Zakon.kz.

Так произошло и на этот раз. На днях 42-летняя исполнительница рассказала об отдыхе с друзьями за границей.

Проскурякова разместила несколько снимков и видео с динамичным танцем, оставив небольшую подпись:

"Ох, вот и зажгли мы. P.S. Из цитаты Ольги Бузовой: "Жизнь одна, кайфуйте!"

В это же время 64-летний Николаев разместил публикацию совместного выступления с женой.

В результате, кроме комплиментов по поводу пластичности, Проскурякова получила и неудобные вопросы касательно своего супруга.

А муж-то где? Или это молодежная тусовка?

Какова красота, а красота должна быть охраняема своим мужем.

В начале декабря третья жена Николаева резко ответила на слухи о своей беременности. Супруга композитора заявила, что не нужно заставлять ее комплексовать.