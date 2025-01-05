#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
525.11
546.74
4.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
525.11
546.74
4.88
Культура и шоу-бизнес

Отдых молодой жены Игоря Николаева спровоцировал новые слухи

Отдых молодой жены Игоря Николаева спровоцировал новые слухи, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 11:08 Фото: Instagram/uliaveronika
Российская певица Юлия Проскурякова уже 15 лет является супругой именитого композитора Игоря Николаева. Союз артистов с разницей в возрасте на постоянной основе подвергается критике и обсуждению со стороны общественности, сообщает Zakon.kz.

Так произошло и на этот раз. На днях 42-летняя исполнительница рассказала об отдыхе с друзьями за границей.

Проскурякова разместила несколько снимков и видео с динамичным танцем, оставив небольшую подпись:

"Ох, вот и зажгли мы. P.S. Из цитаты Ольги Бузовой: "Жизнь одна, кайфуйте!"

В это же время 64-летний Николаев разместил публикацию совместного выступления с женой.

В результате, кроме комплиментов по поводу пластичности, Проскурякова получила и неудобные вопросы касательно своего супруга.

  • А муж-то где? Или это молодежная тусовка?
  • Какова красота, а красота должна быть охраняема своим мужем.

В начале декабря третья жена Николаева резко ответила на слухи о своей беременности. Супруга композитора заявила, что не нужно заставлять ее комплексовать.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Ксения Бородина прошла обряд очищения
Культура и шоу-бизнес
11:49, Сегодня
Ксения Бородина прошла обряд очищения
Зимняя фотосессия Ерке Есмахан приятно удивила фанатов
Культура и шоу-бизнес
10:17, Сегодня
Зимняя фотосессия Ерке Есмахан приятно удивила фанатов
Певица Валерия показала свою самую большую любовь
Культура и шоу-бизнес
10:05, Сегодня
Певица Валерия показала свою самую большую любовь
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: