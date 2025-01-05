Отдых молодой жены Игоря Николаева спровоцировал новые слухи
Фото: Instagram/uliaveronika
Российская певица Юлия Проскурякова уже 15 лет является супругой именитого композитора Игоря Николаева. Союз артистов с разницей в возрасте на постоянной основе подвергается критике и обсуждению со стороны общественности, сообщает Zakon.kz.
Так произошло и на этот раз. На днях 42-летняя исполнительница рассказала об отдыхе с друзьями за границей.
Проскурякова разместила несколько снимков и видео с динамичным танцем, оставив небольшую подпись:
"Ох, вот и зажгли мы. P.S. Из цитаты Ольги Бузовой: "Жизнь одна, кайфуйте!"
В это же время 64-летний Николаев разместил публикацию совместного выступления с женой.
В результате, кроме комплиментов по поводу пластичности, Проскурякова получила и неудобные вопросы касательно своего супруга.
- А муж-то где? Или это молодежная тусовка?
- Какова красота, а красота должна быть охраняема своим мужем.
В начале декабря третья жена Николаева резко ответила на слухи о своей беременности. Супруга композитора заявила, что не нужно заставлять ее комплексовать.
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