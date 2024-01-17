Третья жена Игоря Николаева обратилась к нему после слухов о разводе

Супруга известного композитора 64-летнего Игоря Николаева Юлия Проскурякова решила ответить многочисленным недоброжелателям, распространяющих слухи о разводе звездной пары. Певица поздравила мужа с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Отсутствие совместных снимков часто приводит комментаторов на мысль о разладе в отношениях артистов. Чтобы исправить ситуацию, Проскурякова поделилась семейным фото в соцсетях.

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"С днем рождения, наш любимый человек! С днем рождения, мой мужчина! Здоровья самое главное. Ты нужен нам всем и мы тебя очень любим!" – говорится в описании к публикации.

Николаев и Проскурякова поженилась в 2010 году, а через пять лет у них родилась дочь Вероника.

Осенью 2023 года музыканта госпитализировали в палату интенсивной терапии из-за проблем с сердцем. Врачи диагностировали у него следы перенесенного инфаркта.

Ранее с публичным обращением к супруге выступил Леонид Агутин. Он поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений.