Младшая дочь 65-летнего Игоря Николаева похвасталась дебютом в кино

Дочь российского композитора и поэта Игоря Николаева и певицы Юлии Проскуряковой дебютировала в кино, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9-летняя Вероника проинформировала в своем Telegram-канале накануне, 7 июля 2025 года.

"Всем привет, дорогие подписчики! Сегодня я снимаюсь в фильме", – рассказала младшая дочь 65-летнего композитора в первый съемочный день.

Также она показала обзор на вагончик для актеров и попросила пожелать ей удачи.

5 июля 2025 года Игорь Крутой рассказал, что его музыкальную академию посетили два великих и талантливых коллеги, друга и при этом тезки: Игори Николаев и Матвиенко.