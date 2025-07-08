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Культура и шоу-бизнес

Младшая дочь 65-летнего Игоря Николаева похвасталась дебютом в кино

Младшая дочь 65-летнего Игоря Николаева похвасталась дебютом в кино, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 17:33 Фото: Instagram/uliaveronika
Дочь российского композитора и поэта Игоря Николаева и певицы Юлии Проскуряковой дебютировала в кино, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9-летняя Вероника проинформировала в своем Telegram-канале накануне, 7 июля 2025 года.

"Всем привет, дорогие подписчики! Сегодня я снимаюсь в фильме", – рассказала младшая дочь 65-летнего композитора в первый съемочный день.

Также она показала обзор на вагончик для актеров и попросила пожелать ей удачи.

5 июля 2025 года Игорь Крутой рассказал, что его музыкальную академию посетили два великих и талантливых коллеги, друга и при этом тезки: Игори Николаев и Матвиенко.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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