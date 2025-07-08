Младшая дочь 65-летнего Игоря Николаева похвасталась дебютом в кино
Фото: Instagram/uliaveronika
Дочь российского композитора и поэта Игоря Николаева и певицы Юлии Проскуряковой дебютировала в кино, сообщает Zakon.kz.
Об этом 9-летняя Вероника проинформировала в своем Telegram-канале накануне, 7 июля 2025 года.
"Всем привет, дорогие подписчики! Сегодня я снимаюсь в фильме", – рассказала младшая дочь 65-летнего композитора в первый съемочный день.
Также она показала обзор на вагончик для актеров и попросила пожелать ей удачи.
5 июля 2025 года Игорь Крутой рассказал, что его музыкальную академию посетили два великих и талантливых коллеги, друга и при этом тезки: Игори Николаев и Матвиенко.
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