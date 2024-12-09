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Культура и шоу-бизнес

Третья жена Игоря Николаева ответила на слухи о беременности

Третья жена Игоря Николаева ответила на слухи о беременности, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 16:44 Фото: Instagram/uliaveronika
42-летняя певица Юлия Проскурякова резко ответила на слухи о своей беременности. Супруга композитора Игоря Николаева заявила, что не нужно заставлять ее комплексовать, сообщает Zakon.kz.

Домыслы о беременности и обсуждения фигуры знаменитости появились после того, как Проскурякова опубликовала видео в облегающем полупрозрачном платье с концерта.

Певица не смогла оставить критику без внимания и сделала заявление:

"Прекратите хейтить женщин за то, что они не идеально худые! Это возмутительно! Я в отличной форме! Не надо заставлять меня комплексовать после каждого моего выхода на сцену".

Ранее казахстанский артист Кайрат Нуртас опубликовал новое видео. Приятной неожиданностью для его фанатов стало совместное выступление народного любимца с российской певицей Нюшей.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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