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Культура и шоу-бизнес

Александр Шоуа положительно высказался о традиции кражи невест

Александр Шоуа положительно высказался о традиции кражи невест, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 03:19 Фото: Instagram/alexandershoua
Звезда российской группы "Не пара" Александр Шоуа родился на Кавказе в 1973 году – там же появились на свет его предки. Артист поделился историей своей семьи. Она зародилась благодаря традициям, сообщает Zakon.kz.

51-летний певец поделился историей в шоу "Привет, Андрей!".

Он рассказал, в молодости его дед по старой кавказской традиции украл невесту. Исполнитель добавила что его бабушка была очень видной девушкой.

"Папин отец украл свою жену. Она была очень красивая – я бы тоже так сделал, если бы увидел ее. У нас есть такая традиция – если воруют невесту, родители должны прийти домой и задать ей вопрос: "Остаешься или уезжаешь?". До этого момента невеста находится в закрытом помещении, к ней никто не подходит, не трогает", – объяснил Шоуа.

Бабушка Александра не стала возражать и осталась в доме будущего супруга, с которым вскоре сыграла свадьбу. Женщине показалось, что именно этот мужчина уготован ей небесами.

"Она сначала не понимала, кто ее жених. Но когда увидела деда, поняла – он ее судьба. Во всяком случае, она мне так говорила. Бабушка родила ему много детей", – сказал певец.

Личная жизнь Александра сложилась не так удачно, как у его бабушки с дедушкой – лидер "Не пары" развелся и в 2012 году снова женился. У звезды трое детей: дочь Майя от первого брака, Таисию и Аарона подарила певцу вторая жена.

По словам музыканта, плотный рабочий график не позволяет уделять близким столько сил, сколько хотелось бы.

Ранее певица Валерия показала свою самую большую любовь.

Аксинья Титова
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