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74-летний Александр Буйнов вышел на сцену Кремля с тремя внуками

74-летний Александр Буйнов вышел на сцену Кремля с тремя внуками, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 19:05 Фото: Instagram/buinovofficial
Российский исполнитель Александр Буйнов нечасто показывает своих внуков, но недавно решил выйти с ними в свет. Александр, Дарья и Софья с дедушкой появились на сцене в Кремле, исполнив вместе песню "Пусть", сообщает Zakon.kz.

Об этом важном событии артист решил рассказать подписчикам.

Буйнов подчеркнул, что подготовка была длительной.

"Мы долго репетировали, ребята волновались, но у нас все получилось, с чем можете нас поздравить. Находиться вместе на сцене, исполняя песню, которую мы часто напеваем, собравшись вместе – непередаваемое ощущение и эмоции".Александр Буйнов

Пользователи Сети поблагодарили за увиденное и пожелали оставаться такими же дружными.

Ранее сообщалось, что героями нового выпуска популярного шоу "Что было дальше?" стали актер из нашумевшего сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Никита Кологривый и многолетний телеведущий "Поле чудес" Леонид Якубович.

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