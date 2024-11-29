74-летний Александр Буйнов вышел на сцену Кремля с тремя внуками
Фото: Instagram/buinovofficial
Российский исполнитель Александр Буйнов нечасто показывает своих внуков, но недавно решил выйти с ними в свет. Александр, Дарья и Софья с дедушкой появились на сцене в Кремле, исполнив вместе песню "Пусть", сообщает Zakon.kz.
Об этом важном событии артист решил рассказать подписчикам.
Буйнов подчеркнул, что подготовка была длительной.
"Мы долго репетировали, ребята волновались, но у нас все получилось, с чем можете нас поздравить. Находиться вместе на сцене, исполняя песню, которую мы часто напеваем, собравшись вместе – непередаваемое ощущение и эмоции".Александр Буйнов
Пользователи Сети поблагодарили за увиденное и пожелали оставаться такими же дружными.
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