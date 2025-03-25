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Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова резко высказалась о казахской традиции

Баян Алагузова резко высказалась о казахской традиции, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 13:01 Фото: YouTube/dina_tolepbergen
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова вновь поделилась своим мнением по поводу казахской традиции салем салу (поклон невестки), сообщает Zakon.kz.

Накануне, 24 марта 2025 года, многодетная селебрити репостнула в Instagram-stories видео, где покрытый в белое одеяние мужчина заявил рядом стоящим: "Преклоняйся только перед Всевышним Аллахом!"

"Ну так кому кланяться теперь? Старикам, родственникам мужа или все-таки, как и положено, одному ему – Всевышнему?" – написала Баян Алагузова.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

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, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 13:01
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Ранее блогер с юга бросила вызов Баян Алагузовой после ее высказываний о деградирующих женщинах.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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