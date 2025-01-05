Певица Валерия показала свою самую большую любовь

В семье российской эстрадной певицы Валерии и продюсера Иосифа Пригожина в первый день 2025 года отметили важное семейное событие – день рождения внучки Селин, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим 56-летняя артистка поделилась в Instagram трогательными фотографиями с внучкой.

"Моя самая большая любовь на свете. Спасибо моим Арсению и Лиане за это счастье, которое пришло в мою жизнь 4 года назад", – написала под публикацией Валерия.

Поклонники исполнительницы хита "Часики" отметили, что ее внучка заметно подросла, и присоединились к поздравлениям. Также без комплиментов не осталась и сама певица. Валерии даже напомнили, что скоро у нее появится и второе счастье:

"Как выросла!"

"Какие милые!"

"И еще одно счастье скоро придет".

"Милашка, с днем рождения. Пусть будет очень счастлива и здорова".

"Мимимишность. С днем рождения принцессу. Пусть растет здоровенькой и счастливой".

"О такой бабушке можно только мечтать... С днем рождения красотку Селин! Пусть растет здоровенькой, красивенькой и счастливой! Мира и добра!"

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Также с днем рождения внучку поздравил Иосиф Пригожин.

"Новый год у нас теперь навсегда двойной праздник. Вчера Селинке исполнилось 4 годика. Ура!" – написал 55-летний дедушка.

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