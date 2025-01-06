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Культура и шоу-бизнес

Поклонники дуэта Беркут и Аиша поздравляют их с радостным событием

Поклонники дуэта Беркут и Аиша поздравляют их с радостным событием, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 12:11 Фото: Instagram/kel.shyrkayik_ktk
Одна из известных семейных пар казахстанского шоу-бизнеса Айбек и Виктория Жансеитовы (дуэт Беркут и Аиша) пару дней назад уехали с тремя детьми на отдых в Дубай. На одном из видео поклонники разглядели у Аиши заметно округлившийся живот, сообщает Zakon.kz.

Роликом 6 января 2025 года в своем Instagram поделился 46-летний отец семейства.

"Все дружненько в океан", – подписал публикацию Беркут.

Подписчики и коллеги по цеху, которые заметили интересное положение Аиши, сразу же принялись поздравлять звездное семейство со скорым пополнением. Они пожелали 35-летней певице легких родов:

  • "Ооо, Аиша".
  • "Оо, скоро пополнение".
  • "Аиша, легких вам родов".
  • "Красавчики, рад за вас! Дай Аллах здоровья".
  • "Классная семья! Деткам вашим счастливого детства!"
  • "Ура, Аиша беременна! Поздравляю от души! Молодец, браво".
  • "Самая простая, хорошая семья. Ни звезд, ни гордыни. Молодцы".

Беркут и Аиша женаты с 2010 года. У них есть двое сыновей и дочь (Зейн, Омар и Сафия).

12 сентября 2024 года Беркут поддержал эстрадную певицу Макпал Жунусову, которая шокировала общественность своими странными видеообращениями.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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