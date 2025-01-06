Поклонники дуэта Беркут и Аиша поздравляют их с радостным событием

Одна из известных семейных пар казахстанского шоу-бизнеса Айбек и Виктория Жансеитовы (дуэт Беркут и Аиша) пару дней назад уехали с тремя детьми на отдых в Дубай. На одном из видео поклонники разглядели у Аиши заметно округлившийся живот, сообщает Zakon.kz.

Роликом 6 января 2025 года в своем Instagram поделился 46-летний отец семейства.

"Все дружненько в океан", – подписал публикацию Беркут.

Подписчики и коллеги по цеху, которые заметили интересное положение Аиши, сразу же принялись поздравлять звездное семейство со скорым пополнением. Они пожелали 35-летней певице легких родов:

"Ооо, Аиша".

"Оо, скоро пополнение".

"Аиша, легких вам родов".

"Красавчики, рад за вас! Дай Аллах здоровья".

"Классная семья! Деткам вашим счастливого детства!"

"Ура, Аиша беременна! Поздравляю от души! Молодец, браво".

"Самая простая, хорошая семья. Ни звезд, ни гордыни. Молодцы".

Беркут и Аиша женаты с 2010 года. У них есть двое сыновей и дочь (Зейн, Омар и Сафия).

12 сентября 2024 года Беркут поддержал эстрадную певицу Макпал Жунусову, которая шокировала общественность своими странными видеообращениями.