Поклонники дуэта Беркут и Аиша поздравляют их с радостным событием
Фото: Instagram/kel.shyrkayik_ktk
Одна из известных семейных пар казахстанского шоу-бизнеса Айбек и Виктория Жансеитовы (дуэт Беркут и Аиша) пару дней назад уехали с тремя детьми на отдых в Дубай. На одном из видео поклонники разглядели у Аиши заметно округлившийся живот, сообщает Zakon.kz.
Роликом 6 января 2025 года в своем Instagram поделился 46-летний отец семейства.
"Все дружненько в океан", – подписал публикацию Беркут.
Подписчики и коллеги по цеху, которые заметили интересное положение Аиши, сразу же принялись поздравлять звездное семейство со скорым пополнением. Они пожелали 35-летней певице легких родов:
- "Ооо, Аиша".
- "Оо, скоро пополнение".
- "Аиша, легких вам родов".
- "Красавчики, рад за вас! Дай Аллах здоровья".
- "Классная семья! Деткам вашим счастливого детства!"
- "Ура, Аиша беременна! Поздравляю от души! Молодец, браво".
- "Самая простая, хорошая семья. Ни звезд, ни гордыни. Молодцы".
Беркут и Аиша женаты с 2010 года. У них есть двое сыновей и дочь (Зейн, Омар и Сафия).
12 сентября 2024 года Беркут поддержал эстрадную певицу Макпал Жунусову, которая шокировала общественность своими странными видеообращениями.
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