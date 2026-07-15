"Инфаркт можно получить": певица Аиша напугала супруга Беркута неожиданной выходкой

Одна из самых крепких пар казахстанского шоу-бизнеса Айбек и Виктория Жансеитовы (более известны, как дуэт Беркут и Аиша) развеселила своих поклонников новым видео, сообщает Zakon.kz.

Так, 14 июля 2026 года, артисты опубликовали в Instagram новый ролик. Беркут подписал его: "Когда жена с юмором!"

На опубликованных кадрах можно увидеть, что глава семейства что-то пытается прикрутить при помощи дрели-шуруповерта. Затем Беркут передал инструмент своей супруге, которая тут же придумала, как напугать мужа. Аиша улыбнулась дочери, которая стояла рядом с родителями, включила инструмент и ткнула в супруга указательным пальцем. Певец испугался, что его пытались проткнуть дрелью, соскочил со стула и убежал подальше от жены.

Подписчики пары в комментариях написали, что пересмотрели видео несколько раз и посмеялись от души:

"Так мило".

"Классная пара".

"Шалунья Аиша".

"Вы самые лучшие!"

"От души посмеялась".

"10 раз пересмотрела".

"Айша ханым, вы супер".

"Инфаркт можно получить".

"Так и знала, что так будет".

"Самая красивая и счастливая семья, Беркут и Аиша".

"Когда первый раз засмеялась, она уже поняла, что так сделает".

Материал по теме Беркут и Аиша удивили фанатов креативным семейным перевоплощением

17 июня 2026 года мы писали, что в семье Беркута и Аиши произошло радостное событие – младший брат певца сделал важный шаг в личной жизни и создал семью, в дом артистов вошла новая келин. Трогательными кадрами со сватовства и традиционного обряда "сырға салу" Беркут поделился на своей странице в Instagram. Артист опубликовал теплое семейное видео, лаконично подписав его: "Долгожданная радость".