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Культура и шоу-бизнес

"Инфаркт можно получить": певица Аиша напугала супруга Беркута неожиданной выходкой

певец Беркут, певица Аиша, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 18:03 Фото: Instagram/berkut_aibekjan
Одна из самых крепких пар казахстанского шоу-бизнеса Айбек и Виктория Жансеитовы (более известны, как дуэт Беркут и Аиша) развеселила своих поклонников новым видео, сообщает Zakon.kz.

Так, 14 июля 2026 года, артисты опубликовали в Instagram новый ролик. Беркут подписал его: "Когда жена с юмором!"

На опубликованных кадрах можно увидеть, что глава семейства что-то пытается прикрутить при помощи дрели-шуруповерта. Затем Беркут передал инструмент своей супруге, которая тут же придумала, как напугать мужа. Аиша улыбнулась дочери, которая стояла рядом с родителями, включила инструмент и ткнула в супруга указательным пальцем. Певец испугался, что его пытались проткнуть дрелью, соскочил со стула и убежал подальше от жены.

Подписчики пары в комментариях написали, что пересмотрели видео несколько раз и посмеялись от души:

  • "Так мило".
  • "Классная пара".
  • "Шалунья Аиша".
  • "Вы самые лучшие!"
  • "От души посмеялась".
  • "10 раз пересмотрела".
  • "Айша ханым, вы супер".
  • "Инфаркт можно получить".
  • "Так и знала, что так будет".
  • "Самая красивая и счастливая семья, Беркут и Аиша".
  • "Когда первый раз засмеялась, она уже поняла, что так сделает".

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, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 18:03
Беркут и Аиша удивили фанатов креативным семейным перевоплощением

17 июня 2026 года мы писали, что в семье Беркута и Аиши произошло радостное событие – младший брат певца сделал важный шаг в личной жизни и создал семью, в дом артистов вошла новая келин. Трогательными кадрами со сватовства и традиционного обряда "сырға салу" Беркут поделился на своей странице в Instagram. Артист опубликовал теплое семейное видео, лаконично подписав его: "Долгожданная радость".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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