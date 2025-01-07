Сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко исполнилось 12 лет
Фото: Instagram/angelsofplushenko
6 января старший наследник светской львицы и фигуриста Александр Плющенко отметил очередной день рождения, сообщает Zakon.kz.
При таких знаменитых родителях оставаться незамеченным практически невозможно. Поэтому именитая пара не стала прятать сына Александра от внимания поклонников и прессы и с раннего детства стала приобщать его к светской жизни и спортивным рекордам. Саша Плющенко, которого все зовут Гномом Гномычем, показывает успехи на льду и является желанным гостем столичных тусовок.
12-летнего фигуриста Плющенко поздравил коллектив академии его отца.
Рождение первенца стало венцом красивой истории любви, которую знают все поклонники звездной пары. Они познакомились в 2007 году и через два года стали мужем и женой.
Также свою дочь с днем рождения поздравили Гарик Харламов и Кристина Асмус.
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