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Культура и шоу-бизнес

Сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко исполнилось 12 лет

День рождения, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 05:05 Фото: Instagram/angelsofplushenko
6 января старший наследник светской львицы и фигуриста Александр Плющенко отметил очередной день рождения, сообщает Zakon.kz.

При таких знаменитых родителях оставаться незамеченным практически невозможно. Поэтому именитая пара не стала прятать сына Александра от внимания поклонников и прессы и с раннего детства стала приобщать его к светской жизни и спортивным рекордам. Саша Плющенко, которого все зовут Гномом Гномычем, показывает успехи на льду и является желанным гостем столичных тусовок.

12-летнего фигуриста Плющенко поздравил коллектив академии его отца.

Рождение первенца стало венцом красивой истории любви, которую знают все поклонники звездной пары. Они познакомились в 2007 году и через два года стали мужем и женой.

Также свою дочь с днем рождения поздравили Гарик Харламов и Кристина Асмус.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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