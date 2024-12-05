Младший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко очаровал поклонников новым образом

Продюсер Яна Рудковская поделилась фото и видео с младшим сыном от фигуриста Евгения Плющенко. Четырехлетний Арсений запечатлен в образе Щелкунчика, сообщает Zakon.kz.

Кадры с ребенком Рудковская сняла в интерьере новогоднего декора.

"С нашим мини-Щелкунчиком на ёлке", – подписала публикацию продюсер.

Рудковская замужем за олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко. У супругов двое общих детей: Александр, который родился 6 января 2013 года, а также Арсений, рожденный 25 сентября 2020 года. Пара не скрывает, что младшего ребенка выносила суррогатная мать.

Ранее стало известно, что Яна Рудковская выступила автором идеи и креативным продюсером нового клипа Филиппа Киркорова.