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Культура и шоу-бизнес

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись и поделили имущество

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 13:26 Фото: Instagram/bendos_everyda
Актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись и урегулировали вопросы по разделу имущества, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет People со ссылкой на судебные документы.

Суд вынес решение почти через 20 недель после того, как Лопес подала заявление о расторжении брака 20 августа.

По данным TMZ, артисты достигли соглашения по финансовым вопросам, касающимся развода – каждый остается с тем, что индивидуально приобрел за время брака. К примеру, Аффлек оставил деньги, заработанные на своих кинопроектах. Аналогично и у Лопес. Бен также сохранил свою долю в продюсерской компании Artists Equity. Бывшие супруги также решили разногласия, касаемые их общего дома. Условия их соглашения конфиденциальны. Издание уточнило, что поместье выставлено на продажу.

20 августа 2024 года стало известно, что Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком. Дата расставания пары – 26 апреля 2024 года.

В конце декабря 2024 года папарацци заметили Дженнифер Лопес на свидании с Кевином Костером. Встреча проходила на горно-лыжном курорте.

Андрей Дюсупов
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