Легендарный хит "Выпьем за любовь" Игоря Николаева получил еще одну награду

В начале года в России проходит музыкальный концерт "Песня года". Одно из главных событий в шоу-бизнесе существует с 1971 года. И уже в 2025 году песня "Выпьем за любовь" композитора Игоря Николаева попала в золотую коллекцию этого фестиваля, сообщает Zakon.kz.

Об этом знаменательном событии рассказал сам музыкант, разместив видео с выступления 7 января на странице в Instagram.

64-летний поэт уточнил, что песня "Выпьем за любовь" прозвучала в финале "Песни года" 30 лет назад.

"Я счастлив, что за эти годы она не потеряла актуальности, по-прежнему любима народом, поется в застольях и в караоке, рождая множество мемов, перепевок и разнообразных версий!" Игорь Николаев

В заключении исполнитель еще одного хита "Пять причин" также обратился к коллегам.

"Хочется пожелать лауреатам "Песни-2024", чтобы через 30 лет, в 2055 году, их песни помнили и любили!" Игорь Николаев

Комментаторы тут же отозвались добрыми пожеланиями в адрес артиста.

Заслуженная награда, легендарный хит! Мое почтение.

Это такая редкость, писать песни навсегда, которые пройдут сквозь поколения, на такое способен только Игорь Николаев.

Игорь Николаев – лучший из лучших!

Пусть вас не покидает творческое вдохновение!

Самая любимая песня.

Спасибо за главный жизни тост!

Браво, Игорь Юрьевич! Ваши произведения будут жить вечно!

Лучшая песня, любимый тост, – подчеркивают пользователи Сети.

"Выпьем за любовь" – одна из самых популярных песен Николаева. Композиция и одноименный альбом вышли в 1995 году.

Ранее сообщалось, что отдых молодой жены Николаева за границей спровоцировал новые слухи.