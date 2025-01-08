Легендарный хит "Выпьем за любовь" Игоря Николаева получил еще одну награду
Фото: Instagram/igor_nikolaev_music
В начале года в России проходит музыкальный концерт "Песня года". Одно из главных событий в шоу-бизнесе существует с 1971 года. И уже в 2025 году песня "Выпьем за любовь" композитора Игоря Николаева попала в золотую коллекцию этого фестиваля, сообщает Zakon.kz.
Об этом знаменательном событии рассказал сам музыкант, разместив видео с выступления 7 января на странице в Instagram.
64-летний поэт уточнил, что песня "Выпьем за любовь" прозвучала в финале "Песни года" 30 лет назад.
"Я счастлив, что за эти годы она не потеряла актуальности, по-прежнему любима народом, поется в застольях и в караоке, рождая множество мемов, перепевок и разнообразных версий!"Игорь Николаев
В заключении исполнитель еще одного хита "Пять причин" также обратился к коллегам.
"Хочется пожелать лауреатам "Песни-2024", чтобы через 30 лет, в 2055 году, их песни помнили и любили!"Игорь Николаев
Комментаторы тут же отозвались добрыми пожеланиями в адрес артиста.
- Заслуженная награда, легендарный хит! Мое почтение.
- Это такая редкость, писать песни навсегда, которые пройдут сквозь поколения, на такое способен только Игорь Николаев.
- Игорь Николаев – лучший из лучших!
- Пусть вас не покидает творческое вдохновение!
- Самая любимая песня.
- Спасибо за главный жизни тост!
- Браво, Игорь Юрьевич! Ваши произведения будут жить вечно!
- Лучшая песня, любимый тост, – подчеркивают пользователи Сети.
"Выпьем за любовь" – одна из самых популярных песен Николаева. Композиция и одноименный альбом вышли в 1995 году.
Ранее сообщалось, что отдых молодой жены Николаева за границей спровоцировал новые слухи.
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