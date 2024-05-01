Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Италии младенец впал в кому после того, как его бабушка напоила по ошибке вином

В Италии младенец впал в кому после того, как его бабушка напоила по ошибке вином , фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 19:14 Фото: pixabay
В Италии четырехмесячный младенец оказался в коме после того, как его бабушка ошибочно разбавила детскую смесь вином вместо воды, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 1 мая Daily Mail, происшествие произошло в городе Франкавилла-Фонтана в провинции Бриндизи на юге Италии.

После того, как женщина осознала свою ошибку, она сразу же доставила ребенка в ближайшее медицинское учреждение. Там медики промыли ему желудок и перевели в отделение интенсивной терапии педиатрической больницы. В настоящее время состояние младенца оценивается как стабильное, и его жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что прокуратура и местная полиция были уведомлены об инциденте. Окончательное решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В пражской больнице произошел случай, который шокировал как медицинское сообщество, так и общественность. В результате недоразумения медики совершили фатальную ошибку, сделав аборт женщине, которая обратилась лишь на плановый осмотр. 


Читайте также

Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп пригрозил Байдену уголовными преследованиями в случае переизбрания
беременность
Еще в одном штате США ограничили право на аборт
флаг Южной Кореи
Южная Корея может вступить в новый военный альянс
Диана Абдуллаева
Италия 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Рассылка с номера 1414, Казахстан, егов
К казахстанцам обратились по поводу рассылки с номера 1414
новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Медики назвали три самые полезные ягоды
Медики назвали три самые полезные ягоды
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: