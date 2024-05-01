В Италии младенец впал в кому после того, как его бабушка напоила по ошибке вином

В Италии четырехмесячный младенец оказался в коме после того, как его бабушка ошибочно разбавила детскую смесь вином вместо воды, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 1 мая Daily Mail, происшествие произошло в городе Франкавилла-Фонтана в провинции Бриндизи на юге Италии.

После того, как женщина осознала свою ошибку, она сразу же доставила ребенка в ближайшее медицинское учреждение. Там медики промыли ему желудок и перевели в отделение интенсивной терапии педиатрической больницы. В настоящее время состояние младенца оценивается как стабильное, и его жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что прокуратура и местная полиция были уведомлены об инциденте. Окончательное решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В пражской больнице произошел случай, который шокировал как медицинское сообщество, так и общественность. В результате недоразумения медики совершили фатальную ошибку, сделав аборт женщине, которая обратилась лишь на плановый осмотр.



