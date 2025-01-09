Новая публикация Кристины Орбакайте вызвала шквал положительных комментариев

Известная российская эстрадная певица Кристина Орбакайте сегодня, 9 января 2025 года, опубликовала свой первый в 2025 году пост в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Для него 53-летняя артистка подобрала серию из своих снимков, которые подписала лаконично:

"Просто свет красиво падал".

Фотографии дочери Примадонны вызвали восторг у ее поклонников, которые просто закидали Кристину комплиментами:

"Самая красивая!"

"Просто вы – огонь".

"Как красиво, видеть и слышать эти слова".

"Не в свете дело, когда речь идет о красивой женщине".

"Хоть на календаре зима, но, по-моему, в вас уже распустилась весна!"

"Это просто вы красиво стояли под этими лучами солнца, Кристина. Вы ослепительны!"

"Просто женщина красивая. А свет падает, и пусть себе падает. На красоту приятнее падать".

"Кристиночка, вы лучик света. Спасибо вам большое за ваше творчество. Пример для многих! Прекрасная, утонченная – королева".

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