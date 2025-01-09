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Культура и шоу-бизнес

Новая публикация Кристины Орбакайте вызвала шквал положительных комментариев

Новая публикация Кристины Орбакайте вызвала шквал положительных комментариев, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 09:51 Фото: Instagram/orbakaite_k
Известная российская эстрадная певица Кристина Орбакайте сегодня, 9 января 2025 года, опубликовала свой первый в 2025 году пост в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Для него 53-летняя артистка подобрала серию из своих снимков, которые подписала лаконично:

"Просто свет красиво падал".

Фотографии дочери Примадонны вызвали восторг у ее поклонников, которые просто закидали Кристину комплиментами:

  • "Самая красивая!"
  • "Просто вы – огонь".
  • "Как красиво, видеть и слышать эти слова".
  • "Не в свете дело, когда речь идет о красивой женщине".
  • "Хоть на календаре зима, но, по-моему, в вас уже распустилась весна!"
  • "Это просто вы красиво стояли под этими лучами солнца, Кристина. Вы ослепительны!"
  • "Просто женщина красивая. А свет падает, и пусть себе падает. На красоту приятнее падать".
  • "Кристиночка, вы лучик света. Спасибо вам большое за ваше творчество. Пример для многих! Прекрасная, утонченная – королева".

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31 декабря 2024 года Кристина Орбакайте поздравила своих фанатов с Новым годом. На публикацию старшей дочери отреагировала Алла Пугачёва.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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