Новая публикация Кристины Орбакайте вызвала шквал положительных комментариев
Фото: Instagram/orbakaite_k
Известная российская эстрадная певица Кристина Орбакайте сегодня, 9 января 2025 года, опубликовала свой первый в 2025 году пост в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Для него 53-летняя артистка подобрала серию из своих снимков, которые подписала лаконично:
"Просто свет красиво падал".
Фотографии дочери Примадонны вызвали восторг у ее поклонников, которые просто закидали Кристину комплиментами:
- "Самая красивая!"
- "Просто вы – огонь".
- "Как красиво, видеть и слышать эти слова".
- "Не в свете дело, когда речь идет о красивой женщине".
- "Хоть на календаре зима, но, по-моему, в вас уже распустилась весна!"
- "Это просто вы красиво стояли под этими лучами солнца, Кристина. Вы ослепительны!"
- "Просто женщина красивая. А свет падает, и пусть себе падает. На красоту приятнее падать".
- "Кристиночка, вы лучик света. Спасибо вам большое за ваше творчество. Пример для многих! Прекрасная, утонченная – королева".
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