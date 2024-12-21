Орбакайте восхитила фанатов новогодним семейным видео

53-летняя российская эстрадная певица Кристина Орбакайте поделилась нежным семейным видео, сообщает Zakon.kz.

21 декабря артистка разместила на своей странице кадры, на которых она со своей дочерью Клавдией наряжает дома елку.

"Мы и Елка. Всех с наступающим. Мира и добра", – написала Орбакайте под постом.

Подписчики оставили множество лайков и комментариев:

Новогодний вайб от видео! Класс! С наступающими праздниками, Кристина! Будьте здоровы и счастливы! Всех благ вам и вашей семье!

Какие вы настоящие!

Браво, Кристина! Мама троих детей с прекрасной фигуркой!

Ранее сообщалось, что танцующая на берегу океана Кристина Орбакайте завоевала поклонников.