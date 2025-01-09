Брат Алсу влез в долги на более чем 3,3 млрд тенге

Банк Казани (БК) заявился в качестве кредитора в деле о банкротстве московского предпринимателя Руслана Сафина, брата певицы Алсу, сообщает Zakon.kz.

Как подтвердили Inkazan в финансовой организации, сумма требований составила 161 млн рублей (более 813 млн тенге). Она самая объемная среди других – общий долг составляет 665 млн рублей (более 3,3 млрд тенге).

Банкротить Сафина пришлось из-за долга по договору поручительства за кредитные линии на 200 млн рублей, их открывало ООО "АНсистемс". У брата певицы во владении пятая часть этой IT-компании.

Займы нужны были для исполнения госконтрактов с подразделениями мэрии Москвы. Соглашения расторг заказчик, а потому появились проблемы с выплатой кредита. Банк Казани отсудил сумму долга в районном суде столицы РТ, но средства так и никто и не выплатил.

Сафина признали банкротом в декабре 2023 года. Движимое имущество в его подмосковном коттедже оценили в 3 млн рублей, при этом 1 млн рублей пришелся на швейцарские часы Rolex и Vacheron Constantin (швейцарский бренд). Они ушли с молотка за 616 тыс. рублей (более 3 млн тенге), пишет Бизнес газета.

Издание сообщает, что Банк Казани планирует детально изучить деятельность "АНсистемс" на предмет противоправных действий учредителей и директора в преддверии банкротства. Также банк намерен оспорить сделки Сафина, совершенные за пять месяцев до банкротства. Речь идет о продаже принадлежащих ему земельных участков в Истринском районе Московской области. В августе 2023 года он продал семь своих участков в деревне Исаково депутату Московской областной Думы.

6 января 2024 года певица Алсу обратилась к своему отцу Ралифу Сафину, поздравив его с днем рождения.