Дочери Алсу "довели" ее до слез – видео

Российская певица Алсу опубликовала отрывок интервью своих дочерей Микеллы и Сафины, сообщает Zakon.kz.

Видео она разместила 29 ноября на своей странице в Instagram.

"Небольшое интервью, которое сняли для моего концерта "Там, где рождается свет". Я специально не присутствовала, чтобы не смущать моих девочек. Пересмотрела уже раз 10 и каждый раз на глазах слезы счастья. Я самая счастливая мама! Моя самая большая награда и подарок Всевышнего – это мои дети", – написала Алсу под постом.

На ролике девочки тепло рассказывают о своей маме. По их словам, она постоянно слушает музыку, редко готовит и любит путешествовать.

Ранее сообщалось, что в России массово "отменяют" Ларису Долину.

