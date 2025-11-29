Дочери Алсу "довели" ее до слез – видео
Фото: Instagram/alsou_a
Российская певица Алсу опубликовала отрывок интервью своих дочерей Микеллы и Сафины, сообщает Zakon.kz.
Видео она разместила 29 ноября на своей странице в Instagram.
"Небольшое интервью, которое сняли для моего концерта "Там, где рождается свет". Я специально не присутствовала, чтобы не смущать моих девочек. Пересмотрела уже раз 10 и каждый раз на глазах слезы счастья. Я самая счастливая мама! Моя самая большая награда и подарок Всевышнего – это мои дети", – написала Алсу под постом.
На ролике девочки тепло рассказывают о своей маме. По их словам, она постоянно слушает музыку, редко готовит и любит путешествовать.
Ранее сообщалось, что в России массово "отменяют" Ларису Долину.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript