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Алсу и Абрамов официально развелись

Алсу и Абрамов развелись, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 17:36 Фото: Instagram/alsou_a, larafoto2
Певица Алсу и предприниматель Ян Абрамов официально развелись, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию 27 августа 2024 года Telegram-каналу Baza и "СтарХиту" подтвердил юрист Александр Добровинский.

На финальном заседании в Пресненском суде Москвы были лишь представители пары.

"Дети останутся с мамой, тут никаких проблем. Ян никогда не будет этому препятствовать. Совсем недавно выяснилось обстоятельство, по которому брак между Яном и Алсу Абрамовыми больше продолжаться не может. Это конец. И сегодня в этом деле была поставлена официальная точка. Думаю, ни одна из сторон не будет обжаловать. Потому что то обстоятельство, которое выяснилось, обеим сторонам известно. К сожалению, это конец. Думаю, настанет время, я получу разрешение от своего клиента это обнародовать. Но он очень трепетно относится к своей семье… Не знаю, если он разрешит сказать, я скажу", – приводит "СтарХит" его слова.

Похожий комментарий Добровинского приводит и Baza. Он также сообщил, что Ян Абрамов пытался спасти отношения и предлагал пойти на мировую. Но все изменилось в ходе недавних разбирательств.

Ранее сообщалось, что Абрамов предлагал заслуженной артистке России 2,5 млрд рублей компенсации, но та отказалась. Сама певица подала иск на 100 страниц, где сообщила – Ян должен отдать ей имущества на 10 млрд рублей, куда входят квартиры, дома, машины, парковочные места, акции крупных компаний и многое другое.

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