Вышел финальный трейлер "Дэдпула и Росомахи"
Фото: Х/Marvel
20 июля кинокомпания Marvel Entertainment выпустила финальный трейлер нового фильма "Дэдпул и Росомаха", сообщает Zakon.kz.
В новом фильме "Управление временными изменениями" поручает Дэдпулу, которого сыграл Райан Рейнольдс решить угрозу, нависшую над множеством миров. Для выполнения миссии он объединяется с Росомахой. Его сыграл Хью Джекман. Успех задания зависит от того, смогут ли герои преодолеть старые обиды и научиться работать вместе. Мировая премьера фильма назначена на 26 июля.
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