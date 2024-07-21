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Вышел финальный трейлер "Дэдпула и Росомахи"

Кино, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 08:48 Фото: Х/Marvel
20 июля кинокомпания Marvel Entertainment выпустила финальный трейлер нового фильма "Дэдпул и Росомаха", сообщает Zakon.kz.

В новом фильме "Управление временными изменениями" поручает Дэдпулу, которого сыграл Райан Рейнольдс решить угрозу, нависшую над множеством миров. Для выполнения миссии он объединяется с Росомахой. Его сыграл Хью Джекман. Успех задания зависит от того, смогут ли герои преодолеть старые обиды и научиться работать вместе. Мировая премьера фильма назначена на 26 июля.

А 18 июля НВО выпустила второй тизер сериала "Дюна: Пророчество"

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