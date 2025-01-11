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Культура и шоу-бизнес

Рената Литвинова высказалась о смерти Евгении Добровольской

Рената Литвинова вспомнила, какой была почившая Евгения Добровольская, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 04:59 Фото: Telegram-канал Ренаты Литвиновой
Народная артистка РФ Евгения Добровольская скончалась на 61-м году жизни после продолжительной болезни – предположительно, онкологии. На трагическую новость отреагировали близкие Добровольской, сообщает Zakon.kz.

Трогательное послание опубликовала и Рената Литвинова, игравшая вместе с Добровольской в МХТ имени Чехова.

Рената Литвинова вспомнила, какой была почившая Евгения Добровольская, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 04:59

Фото: Telegram-канал Ренаты Литвиновой

"Женя, Женечка, невозможно осознать, что ты ушла. Ты так любила любить, жить, сражаться за свои принципы, за свои чувства – все в тебе было против смерти. И такой ты осталась во мне – самой живой и вечно молодой, непобедимой, неправильной, непокорной, пламенной и беззащитной Большой Актрисой, которая любила играть больше всего на свете", – написала актриса и режиссер в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что скончалась народная артистка России Евгения Добровольская.

Аксинья Титова
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