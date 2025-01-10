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Культура и шоу-бизнес

Джуд Лоу сыграет молодого Владимира Путина

Джуд Лоу сыграет молодого Владимира Путина, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 00:50 Фото: Instagram/imagerybyoscar
Британский актер Джуд Лоу исполнит роль молодого Владимира Путина в фильме французского режиссера Оливье Ассайаса "Кремлевский волшебник", сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 января пишет Deadline.

Сюжет политического триллера основан на одноименной книге писателя Джулиано да Эмполи. В центре истории — политтехнолог Вадим Баранов, работавший с Путиным в 1990-х годах на заре его политической карьеры.

Комментируя свою будущую роль, Лоу отметил, что подготовка к проекту только началась. "Сейчас это похоже на восхождение на Эверест. Я стою у подножия горы и думаю: "О, Боже, на что я подписался?" — признался актер.

Роль Вадима Баранова в фильме исполнит Пол Дано, известный по роли Пьера Безухова в британской экранизации "Войны и мира" 2016 года. Алисия Викандер, обладательница "Оскара" за фильм "Девушка из Дании", также появится в картине. Она сыграет Ксению, объект любви Баранова.

Ранее Джуд Лоу получил звезду на голливудской Аллее славы. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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