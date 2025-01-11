«Казаханимация» представит юным зрителям три новых проекта

Творческое объединение «Казаханимация» при киностудии «Казахфильм» завершило работу над анимационным проектом «Тоқаш пен Бақаш», включающим 13 серий. Проект будет представят зрителям в этом году, сообщает Zakon.kz.

При поддержке "Государственного центра поддержки национального кино" также будут выпущены короткометражный анимационный фильм "Үміт әрдайым жанымызда" и полнометражный анимационный фильм "Алтын адам".

В 2024 году были обновлены классические произведения казахской анимации в современном формате: "Ақсақ құлан", "Ақыл мен байлық", "Қарлығаштың құйрығы неге айыр".

"Кроме того, голливудские студии выпустили в широкий прокат дублированные на казахском языке фильмы "Ойжұмбақ 2", "Гадкий я 4", "Моана 2", "Муфаса: Арыстан патша" и "Дикий робот". А платформа "Кинопоиск" перевела на казахский язык и представила на онлайн-показ анимационный фильм "Гарфилд", при этом "Bee TV" выпустила "Волшебное приключение Да Винчи", – сообщают в пресс-службе Минкультуры РК.

В этом году в рамках деятельности "Казаханимации" планируется завершить производство десяти новых анимационных проектов, включая фильмы "Жібек", "Команда А. Миссия Айка". Также фильм "Ақ бота" из золотого фонда казахского кино будет отреставрирован и обновлен.

Новые анимационные проекты, которые получат государственную поддержку, будут посвящены темам национальных ценностей, уважения к родителям, казахских сказок, дружбы и спорта.

Ранее стало известно, что премьеру анимационного фильма "Шрек 5" перенесли на шесть месяцев – с 1 июля на 23 декабря 2026 года.