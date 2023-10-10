Токаеву представили проект новой ТЭЦ Кызылорды

10 октября 2023 года в ходе рабочей поездки в Кызылординскую область главе государства Касым-Жомарту Токаеву представили проект новой теплоэлектроцентрали Кызылорды, сообщает Zakon.kz.

В прошлом году министерство энергетики подписало соглашение с турецкой компанией Aksa Enerji Uretim AS о строительстве новой парогазовой установки в областном центре.

"Мощность новой ТЭЦ, возводимой за счет иностранных инвестиций, составит 240 МВт электроэнергии и 277 Гкал в час тепловой энергии. Плановая стоимость проекта – 215 млрд тенге", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды.

По словам акима Кызылординской области, подготовка к строительству идет полным ходом. Теплоэлектроцентраль будет введена в эксплуатацию до конца 2025 года. Она позволит полностью обеспечить потребности местных жителей в тепле и электроэнергии, а избыток поставлять в другие регионы.

Действующая ТЭЦ была построена в 1964 году, уровень износа основного и вспомогательного оборудования на ней достиг 90%. Помимо этого, в модернизации нуждается почти половина теплосетей города, общая протяженность которых составляет 207,7 км.

Ознакомившись с проектом, Касым-Жомарт Токаев отметил его важность для укрепления энергетической безопасности страны.

Глава государства поручил правительству и акимату ввести ТЭЦ в эксплуатацию в установленные сроки.

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