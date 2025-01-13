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Культура и шоу-бизнес

Певец Беркут станет отцом в четвертый раз

Певец Беркут станет отцом в четвертый раз, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 09:38 Фото: Instagram/aisha_vee
Заслуженный деятель Казахстана Айбек Жансеитов, более известный как Беркут, подтвердил домыслы общественности о пополнении в семействе. Его жена Виктория Жансеитова (Аиша) в скором времени подарит ему четвертого малыша, сообщает Zakon.kz.

Совместное видео за 12 января 2025 года он подписал так:

"Когда твоя жена в положении – выполняешь любой ее каприз".

Сейчас дуэт "Беркут & Аиша" проводит новогодние каникулы на острове Бали. С ними их трое взрослых детей. Несмотря на отдых артисты не перестают делиться снимками и видео.

К примеру, они опубликовали небольшой опросник друг о друге.

Также Беркут разместил красивое видео с признанием в любви:

"Счастье женщины в руках мужчины. Это я познал еще с детства, глядя на отца. Как он относился к маме, как смотрел на нее. Цените и любите своих женщин!"

Ранее подписчики догадывались об интересном положении супруги Беркута. Внимательные зрители разглядели заметно округлившийся у нее животик.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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