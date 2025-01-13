Певец Беркут станет отцом в четвертый раз
Фото: Instagram/aisha_vee
Заслуженный деятель Казахстана Айбек Жансеитов, более известный как Беркут, подтвердил домыслы общественности о пополнении в семействе. Его жена Виктория Жансеитова (Аиша) в скором времени подарит ему четвертого малыша, сообщает Zakon.kz.
Совместное видео за 12 января 2025 года он подписал так:
"Когда твоя жена в положении – выполняешь любой ее каприз".
Сейчас дуэт "Беркут & Аиша" проводит новогодние каникулы на острове Бали. С ними их трое взрослых детей. Несмотря на отдых артисты не перестают делиться снимками и видео.
К примеру, они опубликовали небольшой опросник друг о друге.
Также Беркут разместил красивое видео с признанием в любви:
"Счастье женщины в руках мужчины. Это я познал еще с детства, глядя на отца. Как он относился к маме, как смотрел на нее. Цените и любите своих женщин!"
Ранее подписчики догадывались об интересном положении супруги Беркута. Внимательные зрители разглядели заметно округлившийся у нее животик.
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