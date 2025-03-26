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Культура и шоу-бизнес

Певец Беркут показал родственников, которых собрал на 88-летие отца

Певец Беркут показал родственников, которых собрал на 88-летие отца, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 13:45 Фото: Instagram/berkut_aibekjan
Очередной праздник отметили в семье казахстанских исполнителей Айбека и Виктории Жансеитовых (более известны как дуэт Беркут и Аиша). Отцу Беркута исполнилось 88 лет. Артист показал, с кем и как встретили новый возраст родителя, сообщает Zakon.kz.

В Instagram 46-летний певец опубликовал видео. Под ним Беркут рассказал, что 88-летие папы Бекжигита отметили дома в кругу родственников, друзей и ровесников родителей.

"Это наше богатство. Папа и мама были в восторге! У них поднялось настроение. Посмеялись, вспомнив былые времена. Вот что такое старость. Живите 100 лет!" – поделился Жансеитов 25 марта 2025 года.

Поклонники звездной семьи поздравили именинника с днем рождения и пожелали крепкого здоровья и долгих лет счастливой жизни. Также они отметили, что средний наследник Беркута очень похож на дедушку:

  • "Средний сын – прям копия ваш отец".
  • "С днем рождения! Здоровья и долголетия".
  • "Пусть и мы проживем столько же, сколько ваши родители".
  • "Многая лета родителям! Здоровья крепкого! Много счастливых дней!"
  • "Аиша молодец. Все по-домашнему. Стол накрывает без пафоса. Не приглашая никаких супер поваров".
  • "Дедушка в массажном кресле прикольный такой. Папу вашего с днем рождения! Здоровья и радости в жизни!"
  • "Какое прекрасное застолье! Со своими ровесниками такие довольные! Пусть живет до 100 лет! Замечательные родители и прекрасные дети!"

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Фото Динара Халдарова
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