Певец Беркут показал родственников, которых собрал на 88-летие отца

Очередной праздник отметили в семье казахстанских исполнителей Айбека и Виктории Жансеитовых (более известны как дуэт Беркут и Аиша). Отцу Беркута исполнилось 88 лет. Артист показал, с кем и как встретили новый возраст родителя, сообщает Zakon.kz.

В Instagram 46-летний певец опубликовал видео. Под ним Беркут рассказал, что 88-летие папы Бекжигита отметили дома в кругу родственников, друзей и ровесников родителей.

"Это наше богатство. Папа и мама были в восторге! У них поднялось настроение. Посмеялись, вспомнив былые времена. Вот что такое старость. Живите 100 лет!" – поделился Жансеитов 25 марта 2025 года.

Поклонники звездной семьи поздравили именинника с днем рождения и пожелали крепкого здоровья и долгих лет счастливой жизни. Также они отметили, что средний наследник Беркута очень похож на дедушку:

"Средний сын – прям копия ваш отец".

"С днем рождения! Здоровья и долголетия".

"Пусть и мы проживем столько же, сколько ваши родители".

"Многая лета родителям! Здоровья крепкого! Много счастливых дней!"

"Аиша молодец. Все по-домашнему. Стол накрывает без пафоса. Не приглашая никаких супер поваров".

"Дедушка в массажном кресле прикольный такой. Папу вашего с днем рождения! Здоровья и радости в жизни!"

"Какое прекрасное застолье! Со своими ровесниками такие довольные! Пусть живет до 100 лет! Замечательные родители и прекрасные дети!"

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27 января 2025 года беременная Аиша отметила 36-летие. В связи с этим ее супруг – певец Беркут – посвятил ей трогательный пост.