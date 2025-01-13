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Культура и шоу-бизнес

Кристина Орбакайте опубликовала семейные фото и обратилась к поклонникам

Кристина Орбакайте опубликовала семейные фото и обратилась к поклонникам, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 09:26 Фото: Instagram/orbakaite_k
Своим подписчикам сегодня, 13 января 2025 года, пост в Instagram посвятила популярная российская эстрадная певица Кристина Орбакайте, сообщает Zakon.kz.

Для новой публикации 53-летняя заслуженная артистка РФ подобрала несколько снимком на фоне новогодних елок. Среди них есть и семейные, на одной из которых она позирует с дочерью и мужем (12-летней Клавдией и 46-летним Михаилом Земцовым).

"И снова с Новым годом! Мира и добра вам от нас с Михаилом", – написала Орбакайте, обращаясь к своим поклонникам.

Преданные фолловеры Кристины ответили взаимными поздравлениями и пожелали ее семье всех благ. Некоторые из них попросили передать привет Алле Пугачёвой и Максиму Галкину, а также беречь Примадонну:

  • "Берегите Аллу!"
  • "Замечательная семья".
  • "Желаю радости, добра и счастья!"
  • "Максиму и Алле привет и наши поздравления!"
  • "Со Старым Новым годом! Желаю любви и здоровья вашей семье".
  • "Красивые! Со старым Новым годом, Кристина! Всей вашей семье всех возможных и невозможных благ, счастья, здоровья, любви, благополучия! Мечтайте и пусть все мечты сбываются!"

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Отметим, что это не первое обращение Орбакайте. 31 декабря 2024 года Кристина поздравила своих фанатов с наступающим Новым годом. Она призвала их ловить момент и не упускать свою удачу и любовь, "ведь жизнь одна!"

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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