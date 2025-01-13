Кристина Орбакайте опубликовала семейные фото и обратилась к поклонникам
Для новой публикации 53-летняя заслуженная артистка РФ подобрала несколько снимком на фоне новогодних елок. Среди них есть и семейные, на одной из которых она позирует с дочерью и мужем (12-летней Клавдией и 46-летним Михаилом Земцовым).
"И снова с Новым годом! Мира и добра вам от нас с Михаилом", – написала Орбакайте, обращаясь к своим поклонникам.
Преданные фолловеры Кристины ответили взаимными поздравлениями и пожелали ее семье всех благ. Некоторые из них попросили передать привет Алле Пугачёвой и Максиму Галкину, а также беречь Примадонну:
- "Берегите Аллу!"
- "Замечательная семья".
- "Желаю радости, добра и счастья!"
- "Максиму и Алле привет и наши поздравления!"
- "Со Старым Новым годом! Желаю любви и здоровья вашей семье".
- "Красивые! Со старым Новым годом, Кристина! Всей вашей семье всех возможных и невозможных благ, счастья, здоровья, любви, благополучия! Мечтайте и пусть все мечты сбываются!"
Отметим, что это не первое обращение Орбакайте. 31 декабря 2024 года Кристина поздравила своих фанатов с наступающим Новым годом. Она призвала их ловить момент и не упускать свою удачу и любовь, "ведь жизнь одна!"